Kazada yaralanmıştı, 72 günlük yaşam savaşını kaybetti

Alınan bilgiye göre 6 Eylül 2021 günü Kandıra Ömerli Mahallesinde seyir halinde olan U.E. idaresindeki 41 PZ 434 plakalı hafriyat kamyonu ile mahalleden caddeye çıkmak isteyen Tevfik Ayvaz(55) idaresindeki 41 UE 468 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrula otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Tevfik Ayvaz, Muhammet T., Rıdvan E. yaralanırken, Fahrettin Tekel (67) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Fahrettin Tekel’in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morgunda tamamlanan işlemlerin ardından toprağa verildi. Kamyon sürücüsü U.E. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Ömerli köyü sakinlerinden otomobil sürücüsü, çiftçi 4 çocuk babası Tevfik Ayvaz(55)ise, Kocaeli Devlet Hastanesi Morgunda tamamlanan işlemlerin ardından toprağa verildi. Ayrıca otomobilde bulunan vatandaşların ise hayatını kaybeden bir yakınlarının cenaze törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.