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18 Kas 2021 - 11:00- Asayiş G: 18 Kas 2021 - 11:48

Düzce'deki depremin ürkütücü sesi kaydedildi

Düzce'de dün saat 15.40’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin sinyal sesi ortaya çıktı.
Düzce'deki depremin ürkütücü sesi kaydedildi mask

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, dün saat 15.40’ta merkez üssü Düzce il merkezi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem, korku dolu anlara sebep oldu. Saat 15.40'ta kaydedilen sarsıntı, 18,02 kilometre derinde gerçekleşti. Depremin ardından saat 15.57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin ürkütücü sinyal sesi ise Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi tarafından kaydedildi.
# Düzce, Deprem

18 Kas 2021 - 11:00 - Asayiş

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