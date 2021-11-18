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18 Kas 2021 - 11:11- Gündem G: 18 Kas 2021 - 11:13

İzmit Belediyesinden Yahya Kaptan’a yeni imar yolu

Kentte belirlenen ihtiyaç dâhilinde yol açma çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan’a yeni imar yolu kazandırdı

İzmit Belediyesinden Yahya Kaptan’a yeni imar yolu mask

İzmit’te vatandaşları güvenli yollarla buluşturmaya devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen ihtiyaç dâhilinde yol açma çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Yahya Kaptan Mahallesi Elzem Sokak devamına yeni imar yolu açtı. 


125 METRE UZUNLUĞUNDA

Bölgede ilk olarak inceleme yapan ve ardından çalışmalara başlayan ekipler 125 metre uzunluğunda yeni yol açtı. Bin 200 ton stabilize malzeme kullanılarak açılan yol çalışması imar planına uygun olarak gerçekleştirildi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonrası yol vatandaşların kullanımına açıldı. 
# İzmit belediyesi, Sokak
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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18 Kas 2021 - 11:11 - Gündem

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