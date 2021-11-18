İzmit Belediyesinden Yahya Kaptan’a yeni imar yolu

İzmit’te vatandaşları güvenli yollarla buluşturmaya devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen ihtiyaç dâhilinde yol açma çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Yahya Kaptan Mahallesi Elzem Sokak devamına yeni imar yolu açtı.



125 METRE UZUNLUĞUNDA

Bölgede ilk olarak inceleme yapan ve ardından çalışmalara başlayan ekipler 125 metre uzunluğunda yeni yol açtı. Bin 200 ton stabilize malzeme kullanılarak açılan yol çalışması imar planına uygun olarak gerçekleştirildi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonrası yol vatandaşların kullanımına açıldı.