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18 Kas 2021 - 11:30- Gündem G: 18 Kas 2021 - 11:33

Bakan Karaismailoğlu’dan Darıca- Gebze Metrosu için açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Darıca- Gebze Metrosu ile ilgili önemli bilgiler verdi. Bakan Karaismailoğlu iki tarihi açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu’dan Darıca- Gebze Metrosu için açıklama mask

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığının bütçesi üzerinde sunumuna başladı. Karaismailoğlu, Kocaeli için önemli tarih ve bilgiler verdi.

ARALIK 2022’DE AÇILIYOR

Karaismailoğlu, “Kocaeli Gebze Sahil-  Darıca OSB metrosu 15,4 km uzunluğunda. TCDD Gar – Gebze OSB arasını Aralık 2022’de; Darıca Sahil – TCDD Gar arasını ise Eylül 2023’te hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.
# Darıca

18 Kas 2021 - 11:30 - Gündem

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