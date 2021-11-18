Bakan Karaismailoğlu’dan Darıca- Gebze Metrosu için açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığının bütçesi üzerinde sunumuna başladı. Karaismailoğlu, Kocaeli için önemli tarih ve bilgiler verdi.
ARALIK 2022’DE AÇILIYOR
Karaismailoğlu, “Kocaeli Gebze Sahil- Darıca OSB metrosu 15,4 km uzunluğunda. TCDD Gar – Gebze OSB arasını Aralık 2022’de; Darıca Sahil – TCDD Gar arasını ise Eylül 2023’te hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.