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18 Kas 2021 - 11:29- Gündem G: 18 Kas 2021 - 11:35

Gelişigüzel atılan maskeler denizi kirletti

Kocaeli sahil kesiminde gelişigüzel yerlere atılan maskeler, rüzgarın etkisiyle denize karışınca kirliliğe neden oldu. Dalgıçlar tarafından da görüntülenen kirlilik hakkında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Çevresi Yönetim Sorumlusu Meriç Deniz, "İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarında lastik, masa, buzdolabı gibi birçok eşyayı çıkarmıştık. Pandemiyle birlikte vatandaşlarımızın kullanmış olduğu eldiven, maske ve dezenfektan kutuları gibi şeyleri de deniz dibinde görmeye başladık" 
Gelişigüzel atılan maskeler denizi kirletti mask

Kentte koronavirüsten korunmak için takılan maskeler gelişigüzel yerlere atılınca, rüzgarın etkisiyle ya da farklı yollarla denize karıştı ve İzmit Körfezi'nde kirliliğe sebep oldu. Sahil kesiminin bazı bölümlerinde toprağa bulaşmış halde bulunan kullanılmış maskeler, dalgıçlar tarafından deniz altında görüntülendi.  Deniz yüzeyinde ve deniz altında yaptıkları temizlik çalışmalarında şu ana kadar çok sayıda ilginç atıkla karşılaştıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Çevresi Yönetim Sorumlusu Meriç Deniz, pandemiyle birlikte denizaltında maske ve eldivenler ile de karşılaştıklarını belirtti.

'PANDEMİ İLE BİRLİKTE YAŞANDI'

Bu konuda vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Deniz "İzmit Körfezi’nde hem deniz yüzeyi temizliği yapıyoruz. Bunun dışında zaman zaman deniz dibindeki atıklara yönelik hem temizleme hem farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Zaman zaman yaptığımız bu çalışmalarda denizden çok enteresan maddeler çıkmakta. Örnek vermek gerekirse; büyük bir piknik masası, bidonlar, buzdolabı bile bulabiliyoruz. Bunun dışında son zamanlarda pandemiyle birlikte vatandaşlarımızın kullanmış olduğu eldiven, maske ve dezenfektan kutuları gibi şeyleri de deniz dibinde görmeye başladık. Bunlar son 1-2 yılda pandemiyle birlikte yaşandı" diye konuştu.

'SU ALTINDA DALGIÇLAR TOPLUYOR'

Su altına ulaşan atıkların dalgıçlar tarafından toplandığını söyleyen Deniz, "Öncelikle deniz yüzeyinde yaptığımız temizlikleri deniz süpürgelerimizle gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında amfibik araçlarımız var. Derelere de koyduğumuz bariyerlerimiz var, bu atıkların denize ulaşmadan toplanmasını sağlıyoruz. Deniz yüzeyi dışında da dalgıçlar marifetiyle çeşitli bölgelerden sualtında birikmiş olan atıkları topluyoruz. Daha çok bu maddeler akıntıyla, rüzgarla kıyı bölgelerine gelen şeyler. İzmit, Derince, Körfez gibi kıyı bölgelerde daha çok gözükmekte bu atıklar" ifadelerini kullandı.

'HER YERDE ATIK TOPLAMA KUTULARI MEVCUT' 

Maske ve eldiven gibi atıkların, kentin birçok noktasında kurulan kutulara atılması gerektiğini hatırlatan Deniz, şunları söyledi: "Pandemiyle birlikte maske ve eldiven kullanımı arttı. Vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olursa, belediyemizin sokaklarda hatta her yerde görebileceğimiz atık toplama kutuları mevcut. Buralara atarlarsa bu maddeler rüzgarla, akıntıyla denize gelmemiş olacak ve böylece denizimiz kirlenmemiş olacak."

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

18 Kas 2021 - 11:29 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

gariban - insanlar o kadar piski maskesini yere atmak yerine çöpe atsa

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Kasım 12:21
01

Abc - 3 aydir izmitte temizlik yetersiz olarak yapiliyor,seka devlet hastanesi bolgesinde her yer kullanilmis maske dolu malum hastanelerin steril olmasi gerekli....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Kasım 11:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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