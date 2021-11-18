Şener Söğüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti’nin mecliste gerçekleştirilen grup toplantısı için Ankara'ya gitti. AK Parti Kocaeli milletvekilleri ile birlikte grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinleyen Başkan Söğüt, toplantı sonrasında da önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ardından da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüştü.
Kasapoğlu ile ilçede hayata geçirilecek olan Güney Mahallesi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi üzerine konuşan Başkan Söğüt, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Söğüt daha sonra da AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ayaküstü sohbet etti. Körfezlilerin selamını ileten Başkan Söğüt’e Erdoğan da başarılarının devamını diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Loco - millet aç onların keyfiler tıkır şahlandık , şıçradık maval okumaya devam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.