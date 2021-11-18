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18 Kas 2021 - 11:42- Siyaset G: 18 Kas 2021 - 11:44

Şener Söğüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti’nin mecliste gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı. Milletvekilleri ve bakanlarla projeler için görüşmeler yapan Söğüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de sohbet etti.
Şener Söğüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti’nin mecliste gerçekleştirilen grup toplantısı için Ankara'ya gitti. AK Parti Kocaeli milletvekilleri ile birlikte grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinleyen Başkan Söğüt, toplantı sonrasında da önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ardından da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüştü.

Kasapoğlu ile ilçede hayata geçirilecek olan Güney Mahallesi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi üzerine konuşan Başkan Söğüt, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Söğüt daha sonra da AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ayaküstü sohbet etti. Körfezlilerin selamını ileten Başkan Söğüt’e Erdoğan da başarılarının devamını diledi.

18 Kas 2021 - 11:42 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Loco - millet aç onların keyfiler tıkır şahlandık , şıçradık maval okumaya devam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Kasım 12:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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