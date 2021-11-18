Korona hastalarına verilen ilaç etkisiz çıktı

İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirus Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz PRESECO çalışmaları sonucunu Twitter hesabından paylaştı.
"MALESEF ETKİSİZ ÇIKTI"
Yavuz açıklamasında "Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, Favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles'ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak." ifadelerini kullandı.
TEPKİ ÇEKTİ
Yavuz'un açıklamalarının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu gelişmeye tepki gösterdi. O mesajlardan bazıları şu şekilde:
Hmm, boşuna bir sürü ilaç içmiş olduk şeklinde anlıyorum? Peki bir günde 8 tane Favipiravir içmenin ne tür zararları olduğuna ilişkin çalışma var mıdır hocam?
Bu ilacı zamanında temaslı hastalara da leblebi gibi 16 tane dağıttılar insanlar içti yan etkilerinden hastaneye geldi hastalığı kötüleşti oradan da çıkamadı.
Bu resmen cinayettir, şimdi de maalesef etkisiz çıktı diyorsunuz.
Sonuçları beklenen bir çalışmaydı öyle mi, gerçek hekimler bas bas bağırdı ama sizler leblebi dağıtır gibi dağıttınız bu ilaçları.
O ilaçları içenlerdeki etkileri ne oldu peki ?????
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
erol demirbek TÜRK - MEMLEKETİN HALİNE BAKIN İLAÇ ASLINDA İLAÇ DEĞİLMİŞ. PES
gariban - etkisiz çıkan ilac insanlara verilmeye devam ediyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.