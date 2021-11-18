Kartepe’de Güleker sokağa 1300 ton asfalt

Kartepe Dumlupınar Mahallesi Güleker Sokak’da alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında hemen asfalt serimine geçildi. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan asfalt serimini yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman yetkililerden bilgi aldı.

1300 TON ASFALT SERİLDİ

Belediye ekipleri tarafından 730 metre uzunluğunda 7.5 metre genişliğinde Dumlupınar Mahallesi Güleker Sokak’da 1300 ton asfalt serildi. Asfalt seriminin tamamlanması sonrasında Güleker Sokak modern bir görünüme kavuştu.

DURMADAN YORULMADAN ÇALIŞIYORUZ

Ekipler tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Dumlupınar Mahallesi Güleker Sokak da İSU tarafından içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte hemen üst yapı çalışmalarına başlayarak asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Durmadan yorulmadan çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.