Kartepe’de Güleker sokağa 1300 ton asfalt

Kartepe Dumlupınar Mahallesi Güleker Sokak’da alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında hemen asfalt serimine geçildi. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan asfalt serimini yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman yetkililerden bilgi aldı.
1300 TON ASFALT SERİLDİ
Belediye ekipleri tarafından 730 metre uzunluğunda 7.5 metre genişliğinde Dumlupınar Mahallesi Güleker Sokak’da 1300 ton asfalt serildi. Asfalt seriminin tamamlanması sonrasında Güleker Sokak modern bir görünüme kavuştu.
DURMADAN YORULMADAN ÇALIŞIYORUZ
Ekipler tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Dumlupınar Mahallesi Güleker Sokak da İSU tarafından içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte hemen üst yapı çalışmalarına başlayarak asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Durmadan yorulmadan çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.