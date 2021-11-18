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18 Kas 2021 - 15:15- Gündem G: 18 Kas 2021 - 15:16

Başiskele’nin Ödüllü Projesi Genc-i Âlâ Ankara’da Tanıtılıyor  

Başiskele’de geleceğin hazinesi çocuklara ve gençlere verilen değerin göstergesi olan ödüllü projesi Genc-i Âlâ Gençlik Modeli, Ankara’da ziyaretçilere tanıtılıyor.  

Başiskele’nin Ödüllü Projesi Genc-i Âlâ Ankara’da Tanıtılıyor   mask

AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik düzenlenen “Tam Bana Göre Festival”de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilen Genc-i Âlâ, Başiskele Belediyesi’nin açtığı stantta festivale katılan ziyaretçilere tanıtılıyor.

 

GENC-İ ÂLÂ STANDINA ZİYARETÇİ AKINI

 

Ankara’da yeni hizmete açılan Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik olarak gerçekleştirilen "Tam Bana Göre Festival" 21 Kasım Pazar gününe kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Salı günü açılışını yaptığı festivale, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü beraberindeki heyetiyle birlikte katılmış ve ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almıştı. Festivalde bir de stant açan Başiskele Belediyesi, ilçede gençlere yönelik yapılan hizmetleri tanıtmaya devam ediyor. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören standa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri standı ziyarete gelen misafirlere ilçede gençlere yönelik yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdiler.

 

BAŞİSKELE’DEN ANKARA’YA

 

Tiyatro, sinema, e-spor etkinlikleri, müzik dinletileri ve konserlerin düzenleneceği festivalde, Başiskele Belediyesi’nin standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ve beğeni topluyor. Özellikle meraklı ve heyecanlı TeknoFest Kuşağı çocuklara bilim, teknoloji, robotik kodlama gibi konularda Çocuk Üniversitesi eğitmenleri tarafından bilgiler veriliyor ve Genc-i Âlâ tanıtıcı broşürleri dağıtılıyor.

# çocuk, Başiskele, AKP
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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18 Kas 2021 - 15:15 - Gündem

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