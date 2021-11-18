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18 Kas 2021 - 15:18- Siyaset G: 18 Kas 2021 - 15:20

Aras: Halkın yağ-şeker kadar değeri yok mu?  

YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “An itibari ile bir dolar, 10,62 Türk Lirası. Zeytin, Ayçiçek yağı, zeytinyağı %50, şeker %25 zam gördü. Hükümete soruyorum: Bu zamları emekli, işçi, memur maaşları neden göremiyor? Yoksa halkın emeğinin yağ, şeker kadar değeri yok mu?” dedi

Aras: Halkın yağ-şeker kadar değeri yok mu?   mask

YRP Kocaeli İl Yönetim Kurulu, 12 ilçe başkanının katılımı ile birlikte yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan İl Başkanı Mehmet Aras, rakamlar üzerinden hem hükümete hem de halka seslendi; “Önceden tencerede aş değil, dert kaynıyor diyorduk. O günler eskide kaldı. Çünkü artık doğalgaz çok pahalı, artık ocakta bir şey kaynatabilmek mümkün değil. Şimdi ocakta dert bile kaynamıyor. Halk hayat pahalılığından peyniri kalıp ile değil, dilim ile alıyor. Milletimiz temel ihtiyaç maddelerin alamaz oldu” dedi.

“DOLARI HÜKÜMETİ DÜŞÜRÜR”

Aras, “Dolardaki fiyat artışını basına göstermek için bir afiş hazırlamaya çalıştım. Dolar o kadar hızlı değişiyor ki, aynı afişi üç defa yazmak zorunda kaldım. Doların bu artışı, hükümetin sonu olur. An itibari ile bir dolar, 10,62 Türk Lirası. Zeytin, Ayçiçek yağı, zeytinyağı %50, şeker %25 zam gördü. Bu manzara karşısında ben önce hükümete soruyorum. Bu zamları emekli, işçi memur maaşları neden göremiyor. Yoksa halkın emeğinin yağ kadar, şeker kadar değeri yok mu?” dedi. Devamında halka seslenen Aras, “Sonrasında halka soruyorum: Ocakta tencere değil, dert bile kaynamıyor. Ülkeyi kalkındıracak projeler bizde, bu projeleri hayata geçirecek kaynak paketleri bizde. Sen neredesin?” dedi.
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18 Kas 2021 - 15:18 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

kibarcik - sovmen makatına şkına yakarsınn heeee nankmör kenı mufflıs

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Kasım 16:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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