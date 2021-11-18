Aras: Halkın yağ-şeker kadar değeri yok mu?  

YRP Kocaeli İl Yönetim Kurulu, 12 ilçe başkanının katılımı ile birlikte yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan İl Başkanı Mehmet Aras, rakamlar üzerinden hem hükümete hem de halka seslendi; “Önceden tencerede aş değil, dert kaynıyor diyorduk. O günler eskide kaldı. Çünkü artık doğalgaz çok pahalı, artık ocakta bir şey kaynatabilmek mümkün değil. Şimdi ocakta dert bile kaynamıyor. Halk hayat pahalılığından peyniri kalıp ile değil, dilim ile alıyor. Milletimiz temel ihtiyaç maddelerin alamaz oldu” dedi.

“DOLARI HÜKÜMETİ DÜŞÜRÜR”

Aras, “Dolardaki fiyat artışını basına göstermek için bir afiş hazırlamaya çalıştım. Dolar o kadar hızlı değişiyor ki, aynı afişi üç defa yazmak zorunda kaldım. Doların bu artışı, hükümetin sonu olur. An itibari ile bir dolar, 10,62 Türk Lirası. Zeytin, Ayçiçek yağı, zeytinyağı %50, şeker %25 zam gördü. Bu manzara karşısında ben önce hükümete soruyorum. Bu zamları emekli, işçi memur maaşları neden göremiyor. Yoksa halkın emeğinin yağ kadar, şeker kadar değeri yok mu?” dedi. Devamında halka seslenen Aras, “Sonrasında halka soruyorum: Ocakta tencere değil, dert bile kaynamıyor. Ülkeyi kalkındıracak projeler bizde, bu projeleri hayata geçirecek kaynak paketleri bizde. Sen neredesin?” dedi.