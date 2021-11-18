Reklamı Kapat
18 Kas 2021 - 15:16- Gündem G: 18 Kas 2021 - 15:39

Cihan Hastanesi’nin adı Atakent Cihan oldu

Geçtiğimiz ay Akkurt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt tarafından satın alınan, Kocaeli'nin en eski ve köklü özel hastanelerinden olan Öze...
Cihan Hastanesi’nin adı Atakent Cihan oldu mask

Geçtiğimiz ay Akkurt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt tarafından satın alınan, Kocaeli'nin en eski ve köklü özel hastanelerinden olan Özel Cihan Hastanesi ismini değiştirdi. Hastanenin yeni adı Atakent Cihan Hastanesi oldu. Otel, alışveriş merkezi, inşaat dallarının dışında son yıllarda sağlık sektörüne çok ciddi yatırımlar yapan Akkurt Grubu bünyesinde Yalova’da Atakent Yalova Özel Hastanesi ile Bursa Gemlik ve Orhangazi’de de Atakent Tıp Merkezleri bulunuyor. Akkurt Grubu, ilimizdeki Özel Cihan Hastanesi’ni de satın alarak sağlık sektöründeki hastane ve tıp merkezi sayısını 4’e çıkartmıştı. Akkurt Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, Özel Cihan Hastanesi’nin adını da Atakent Cihan Hastanesi olarak değiştirdi.
# sağlık

18 Kas 2021 - 15:16 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.226.790 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Erzurumlular Kartepe’de buluştu   mask
Erzurumlular Kartepe’de buluştu  
Başiskele’nin Ödüllü Projesi Genc-i Âlâ Ankara’da Tanıtılıyor   mask
Başiskele’nin Ödüllü Projesi Genc-i Âlâ Ankara’da Tanıtılıyor  
‘’Geleceğin kentlerinde daha katılımcı oluşumlara ihtiyaç var’’ mask
‘’Geleceğin kentlerinde daha katılımcı oluşumlara ihtiyaç var’’
Kartepe’de Güleker sokağa 1300 ton asfalt mask
Kartepe’de Güleker sokağa 1300 ton asfalt
  Körfez’de 400 fidan dikildi mask
  Körfez’de 400 fidan dikildi
İzmit Belediyesinden Yahya Kaptan’a yeni imar yolu mask
İzmit Belediyesinden Yahya Kaptan’a yeni imar yolu
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL