Cihan Hastanesi’nin adı Atakent Cihan oldu

Geçtiğimiz ay Akkurt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt tarafından satın alınan, Kocaeli'nin en eski ve köklü özel hastanelerinden olan Özel Cihan Hastanesi ismini değiştirdi. Hastanenin yeni adı Atakent Cihan Hastanesi oldu. Otel, alışveriş merkezi, inşaat dallarının dışında son yıllarda sağlık sektörüne çok ciddi yatırımlar yapan Akkurt Grubu bünyesinde Yalova’da Atakent Yalova Özel Hastanesi ile Bursa Gemlik ve Orhangazi’de de Atakent Tıp Merkezleri bulunuyor. Akkurt Grubu, ilimizdeki Özel Cihan Hastanesi’ni de satın alarak sağlık sektöründeki hastane ve tıp merkezi sayısını 4’e çıkartmıştı. Akkurt Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, Özel Cihan Hastanesi’nin adını da Atakent Cihan Hastanesi olarak değiştirdi.