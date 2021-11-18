Erzurumlular Kartepe’de buluştu  

Kartepe Erzurumlular Derneği tarafından Antik Köfte’de program düzenlendi. Programa AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri ve davetliler katıldı. Kartepe Erzurumlular Dernek Başkanı Hüseyin Şimşek, “Pandemi döneminde etkinliklerimize ara vermek durumunda kalmıştık. Bugün yeniden etkinliklerimize start veriyoruz. Hemşerilerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

ŞEKER’DEN KOCAMAN’A ÖVGÜ

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “Uzun zamandır pandemi nedeniyle bu tür organizasyonlar yapılamıyordu. Bu bir başlangıç oldu. Dernek başkanına teşekkür ediyorum. Kartepe’ye çok sık geliyorum. Çalışkan bir belediye başkanımız var. Çok güzel organizasyonlara imza atıyor. Kısa süre önce ilk olarak Eşme Ayva Festivali’ni ardından Kestane Festivali’ni gerçekleştirdi. Şimdi sırada Kar Festivali var. Kartepemiz yapılan her yatırımla gelişmektedir. Bu birlikte ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza aralıksız devam ettik, ediyoruz” dedi.