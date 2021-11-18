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18 Kas 2021 - 15:42- Gündem G: 18 Kas 2021 - 15:43

Çocuk Sinema Okulu mezunlarından muhteşem GALA

İzmit Belediyesinin geleceğin sinemacılarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Sinema Okulu’nda 16 haftalık eğitimlerini tamamlayan çocuklar, çektikleri filmleri gala gecesinde izleyiciyle buluşturdu

Çocuk Sinema Okulu mezunlarından muhteşem GALA mask
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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Çocuk Sinema Okulu işbirliğinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel gerçekleştirilen gala gecesinde çocuklar, aldıkları eğitim ve hayal güçlerinin birleşimiyle ortaya çıkardıkları 4 kısa filmi seyirciyle buluşturdu. Kamera arkasından kamera önüne toplamda 12 branşta eğitim alan çocuklar, çocuk hakları temalı filmler için senaryosundan yönetmenliğe, oyunculuktan kameramanlığa kadar her aşamayı kendileri gerçekleştirdi.


FİLMLER ÇOK BEĞENİLDİ

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılan gala programına İzmit Belediye Başkan Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kral Şakir’in Yapımcı ve Karikatürist Varol Yaşaroğlu, Çocuk Sinema Okulu Kurucusu ve Yapımcısı Emre Turanlı ve eğitmenler, Kocaeli Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Necla Acar, Çocuk Sinema Okulu’nda eğitim alan çocuklar ve aileleri katıldı. Çocuk Sinema Okulu’nda eğitim alan çocukların, çocuk hakları temalı çektikleri kısa filmler izleyenlerden büyük beğeni aldı. 


ÇOK MUHTEŞEM FİLMLER İZLEDİK

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Sevgili çocuklar ve kıymetli aileleri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle bir arada olmak çok keyifli. Çok muhteşem filmler izledik. Öncelikle bu güzel çocuklarımızın emeğine sağlık. Çok başarılı işler çıkarmışsınız. Ufacık bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Bu kıymetli çocuklarımızın fikirleri, yaratıcılıkları daha da önemlisi cesaretleri çok kıymetli. Hepinizi kutluyorum. Hepiniz muhteşemsiniz.


ÇOCUKLARA YAPILAN YATIRIM GELECEĞİMİZ İÇİN KIYMETLİ

Çocuk Sinema Okulu’nun kıymetli eğitmenlerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın geleceğine çok önemli bir katkı sağladılar. Belki de bu çocuklardan geleceğin senaristleri, yönetmenleri ve çok başarılı sanatçıları doğacak. Bu anlamda onlara yapılan her yatırım ülkemiz ve geleceğimiz için çok kıymetli. Çocuklarımızın bu başarılarına katkı sunmaya devam etmeyi arzu ediyorum.


İZMİT BELEDİYESİ HER ZAMAN ÇOCUKLARIN YANINDA

“Bütün çocuklar Çocuk Sinema Okulu’nun devam etmesini istediler. Çocuk haklarına kıymet veren hem bir anne hem bir belediye başkanı hem de bu kentte yaşayan bir vatandaş olarak desteklerimiz her zaman çocuklarla. Çocuklara katkımız her zaman devam edecek. Hiç merak etmeyin, sizin iyi yetişmesi için İzmit Belediyesi her zaman yanınızda olacak. Değerli velilere de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü anne ve babaların çocuklarını cesaretlendirmeleri, onların her daim yanında yer almaları ve onları yüreklendirmeleri çok kıymetli. Herkesin emeğine sağlık” dedi.


İYİ Kİ İZMİTLİ ÇOCUKLARLA ÇALIŞTIM

Çocuk Sinema Okulu Kurucusu Emre Turanlı, “Çocuklar, kendi alanlarında yönetmen, senarist, oyuncu ve montaj gibi eğitimleri alıyorlar. Kendi çabalarımızla bir şeyler yaparken sağ olsun başkanımızın kabulüyle çok güzel bir başarıya ulaştık. Ben ortaokulu ve liseyi İzmit’te tamamladım. İyi ki İzmit’teyim dedim. İyi ki İzmitli çocuklarla çalıştım. Mükemmel işler çıkardılar. Hepsini canı gönülden alkışlıyorum. Umarım daha güzel filmlerde bir araya geliriz” dedi.


ÇOCUK SİNEMA OKULU’NU OLDUKÇA ÖNEMSİYORUM

Kral Şakir’in Yapımcı ve Karikatürist Varol Yaşaroğlu ise “Böyle bir galada bulunmaktan oldukça heyecanlıyım. Çocuk Sinema Okulu’nu oldukça önemsiyorum. Çünkü ben de 5-6 yaşlarında çizgi filmlerini hayranlıkla izliyordum. Büyüdüğümde böyle güzel çizgi filmler yapmak için hayal kurardım. Şu anda geldiğimiz çağda sinema ve görsel sanatlar çok büyük gelişim gösteriyor. Çocuklar bu konuda çok büyük başarılara imza atabilirler. Sonuçta bir hayalle başlıyor. Çocuk Sinema Okulu’nda aldıkları eğitimlerle hayallerini gerçekleştirip geleceğin sinemacıları olabilirler.


ÇOCUKLARIMIZA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA BIRAKMALIYIZ

Biz de çocuk haklarını çok önemsiyoruz. Kral Şakir filmlerinde özellikle sürdürülebilir bir dünya mesajı veriyoruz. Çocuklarımıza hak ettiği bir dünya vermek istiyoruz onlara sürdürülebilir bir dünya bırakmalıyız. Bu tür mesajları olan sanat eserlerine çok ihtiyacımız var. Bundan sonrası da çocuklarımızın elinde. Bence onlar da gelecekte çok güzel bir dünya oluşturacak” ifadelerini kullandı.


GELECEĞİN SİNEMACILARINA SERTİFİKALARI VERİLDİ

Çocuk Sinema Okulu eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikaları verildi. Başkan Hürriyet, Varol Yaşaroğlu, Emre Turanlı ve Kocaeli Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Necla Acar tarafından çocuklara sertifikaları takdim edildi.

# sağlık, çocuk, Kadın, İzmit belediyesi, eğitim, Fatma Kaplan Hürriyet
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18 Kas 2021 - 15:42 - Gündem

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