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18 Kas 2021 - 16:39- Asayiş G: 18 Kas 2021 - 16:57

15 yaşındaki genç kendini astı!

Derince Çınarlı Mahallesi Solmaz Sokakta ikamet eden 15 yaşındaki Ebubekir E., arkadaşına intihar edeceğini belirten mesaj attıktan sonra kendini evinin tavanına asarak yaşamına son verdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
15 yaşındaki genç kendini astı! mask
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Alınan bilgiye göre Derince Çınarlı Mahallesi Solmaz Sokakta ikamet eden 15 yaşındaki Ebubekir E., arkadaşlarına üzüntüsünü belli eden ve intihar edeceğini söyleyen mesajlar gönderdi. Daha sonra kendisine ulaşılamaması üzerine eve gelen arkadaşları kendisine ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giren polis ekipleri talihsiz genci mutfakta tavana asılı olarak buldu. İlk müdahalesi polis memurları tarafından yapılan ve daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen Ebubekir E. hemen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ebubekir E., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 15 yaşındaki Eral’ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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18 Kas 2021 - 16:39 Kocaeli/ Derince- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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