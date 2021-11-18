15 yaşındaki genç kendini astı!

Alınan bilgiye göre Derince Çınarlı Mahallesi Solmaz Sokakta ikamet eden 15 yaşındaki Ebubekir E., arkadaşlarına üzüntüsünü belli eden ve intihar edeceğini söyleyen mesajlar gönderdi. Daha sonra kendisine ulaşılamaması üzerine eve gelen arkadaşları kendisine ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giren polis ekipleri talihsiz genci mutfakta tavana asılı olarak buldu. İlk müdahalesi polis memurları tarafından yapılan ve daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen Ebubekir E. hemen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ebubekir E., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 15 yaşındaki Eral’ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.