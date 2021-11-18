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18 Kas 2021 - 16:40- Gündem G: 18 Kas 2021 - 16:42

İzmit Belediyesi’nden  Hacıhızır’a yeni merdiven

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına Hacı Hızır Mahallesi’nde yeni merdiven yapımına başladı

İzmit Belediyesi’nden  Hacıhızır’a yeni merdiven mask

Vatandaşları güvenli yollara kavuşturmak adına özveri ile çalışan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merdiven yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Hacıhızır Mahallesi Köprü Sokak ile Tüfekçi Bayırı Sokak arasında yaptıkları incelemeler sonucunda zamanla tahrip olan merdivenin yenileme çalışmalarına başladı.


KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deforme olan merdiveni yıkarken yeni yapılacak olan merdivenin planlamasını da en hızlı şekilde yaptı. 43 metre uzunluk ve 2 metre genişliğe sahip alanda yapılacak olan merdiven ile bölge halkının ulaşımı çok daha güvenli ve konforlu olacak. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak. 
# İzmit belediyesi, Sokak
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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18 Kas 2021 - 16:40 - Gündem

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