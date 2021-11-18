İzmit Belediyesi’nden  Hacıhızır’a yeni merdiven

Vatandaşları güvenli yollara kavuşturmak adına özveri ile çalışan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merdiven yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Hacıhızır Mahallesi Köprü Sokak ile Tüfekçi Bayırı Sokak arasında yaptıkları incelemeler sonucunda zamanla tahrip olan merdivenin yenileme çalışmalarına başladı.



KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deforme olan merdiveni yıkarken yeni yapılacak olan merdivenin planlamasını da en hızlı şekilde yaptı. 43 metre uzunluk ve 2 metre genişliğe sahip alanda yapılacak olan merdiven ile bölge halkının ulaşımı çok daha güvenli ve konforlu olacak. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.