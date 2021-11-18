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18 Kas 2021 - 17:01- Gündem G: 18 Kas 2021 - 17:03

İzmit Belediyesi, ev sahibi olduğu toplantıda Almanya milletvekilini ağırlayacak

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolünü imzalayan belediyelerle yapılacak çalıştaya ev sahipliği yapacak olan İzmit Belediyesi Almanya Hamburg Eyalet Parlamentosu Sosyal Demokrat Parti (SDP) Milletvekili Güngör Yılmaz’ı ağırlayacak

İzmit Belediyesi, ev sahibi olduğu toplantıda Almanya milletvekilini ağırlayacak mask

İzmit Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) başkanlığında Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolünü imzalayan ve imzalama sürecini başlatan belediyeler ile bir araya gelecek. Tryp By Wyndham Otel’de yapılacak olan toplantıya 19 Kasım Cuma (Yarın) günü Almanya Hamburg Eyalet Parlamentosu Sosyal Demokrat Parti (SDP) Milletvekili Güngör Yılmaz konuk olacak. Yılmaz, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Almanya’daki uygulamaları katılımcılarla paylaşacak.


BAŞKANLIK VE TEMSİLCİLİK DÜZEYİNDE KATILIM

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu başkanlığında, İzmit Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak olan toplantıya çok sayıda belediyeden başkanlık ve temsilcilik düzeyinde katılım sağlanacak. Toplantıda kadın çalışmaları konusunda çalışmalar yürüten belediye yöneticileri ile belediyelerin ilgili birimlerinde görevli sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyologlar da yerini alacak.
# İzmit belediyesi, Kadın

18 Kas 2021 - 17:01 - Gündem

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