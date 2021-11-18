Yılport’ta işten çıkarılan işçi sayısı 8 oldu    

Dilovası’nda bulunan Yılport Limanı’nda işçi kıyımı devam ediyor. Sendikal faaliyetlerin karşısında bir tutum alan liman işletmesi, sendikaya üye olan çalışanlarını işten çıkarmaya devam ediyor. Daha önce 4 kişinin işten çıkarıldığı Yılport’ta önceki gün 4 kişi daha çıkarıldı. İşten çıkarılan liman işçileri gazetemize gelerek yaşadıkları haksızlıkları ve mağduriyetleri anlattı.

“UYDURMA BAHANELER”

Sendikanın örgütlenme çalışmalarına üye olarak katılan işçiler, “Bizi uydurma bahanelerle işten çıkartıyorlar. Gündüz bizimle toplantı yapıp yüzümüze karşı çalışma başarılarımızdan bahsedip övgüler yağdırdılar, öğleden sonra emre itaatsizlik, verilen görevi yapmama, araç içerisinde telefonla konuşma, emniyet kemeri takmama bahaneleriyle işten çıkarttılar” dediler.

İŞVEREN KAPININ ÖNÜNE KOYDU

Önceki gün işten çıkartılan evli ve 2 çocuk babası Ali Aktaş (43) 8 yıldır bu limanda çalışıyordu. Evli ve 3 çocuk babası olan 39 yaşındaki Mehmet Şerif Sarıboğa 7 yıldır, evli ve 2 çocuk babası olan 35 yaşındaki İlyas Baysal da 7 yıldır limanda görev yapıyordu. Ortalama 4 bin TL maaş alan işçiler, buradan aldıkları alın terleriyle evlerini geçindiriyordu. Hak arayışı için sendikalı olunca işveren hepsini kapının önüne koydu.

“EŞİM KANSER HASTASI”

Ali Aktaş, 18 sene boyunca limanlarda çalıştığını ve 8 yıldır da Yılport’ta görev yaptığını söylüyor. Geçen ay eline geçen maaşın 4 bin 200 TL olduğunu söyleyen Aktaş, “Ben hakkımı arıyorum diye işten çıkartıldım. Beni öve öve işten çıkarttılar. Eşim kanser hastası, iki çocuğum benim elime bakıyor. Çalıştığım iş yerinde işlem rekorları kıran bir personelim. Buna rağmen kapının önüne koydular. Şimdi hakkımı yasal yoldan arayacağım” dedi.

“YENİ İŞÇİ ALIYORLAR”

Hemen her gün birilerinin işe başladığını söyleyen mağdur işçiler, “Gelen personele biz eğitim veriyoruz. Kısacası bizim yerimize gelenleri eğitiyoruz ve ardından işten çıkartılıyoruz. Emniyet kemeri takmamakla suçluyorlar. İş makinesinde emniyet kemeri takıp çalışmamız mümkün değil. Kaldı ki kemerlerin birçoğu çalışmıyor. Arızaları bildiriyoruz, onarmıyorlar. Telefonla konuştuğumuzu söylüyorlar, konuşmaların tamamı iş ile ilgili aramızda yaptığımız konuşmalar ve kulaklıkla konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

“DİREKSİYONU NEDEN İKİ ELLE TUTMADIN?”

“Telefonla konuşmasak telsizle konuşmak zorunda kalıyoruz, onda da maykı elimize almamız gerekiyor. Yani aslında aynı kapıya çıkıyor. Telsizlerdeki yoğunluktan dolayı telefonla konuşmak durumunda kalıyoruz. En komiği de şu; direksiyonu iki elle tutmamakla suçlanmışız. Her direksiyonda topuz var, yani bunu tek elle kullan anlamına geliyor. Sırf sendikaya üye olduk diye bize bu zulmü yapıyorlar” diyorlar. İşçiler aynı zamanda liman içerisindeki iş güvenliğinin sıfır olduğunu, limanın kapasitesinin üzerinde çalıştığını, boş konternırların bile üst üste dizildiğini söyledi.

“SIRADA ÇIKARTILACAK İŞÇİLER VAR”

Sendikal faaliyetlere girenleri üzeri kapalı olarak tehdit eden işletme, buna rağmen sendika üyesi olan işçileri, kapı önüne koymaya devam ediyor. Bugüne kadar 8 kişi çıkaran liman, tepki yaşanmaması toplu çıkartma yapmıyor. Ancak işçiler sendika üyesi olan yaklaşık 8 kişinin daha işten çıkarılacağını söylüyor. Bir diğer iddia da DİSK’e bağlı Nakliyat-İş ve Lim-Tel-İş Sendikalarının örgütlenmeye çalıştığı limanda, işverenin arası iyi olduğu Liman-İş Sendikası’nı işletmesine getireceği yönünde. Bununla ilgili çalışmalara başlayan yönetim, işçilerin nabzını yokluyor.