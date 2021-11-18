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18 Kas 2021 - 21:00- Gündem

Kahveciler yeni yılda ZAM talep edecek

Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, 1,5 yıl önce kahvehanelerde satılan çayın 2 TL olarak güncellendiğini hatırlatarak, “Bu zammı uygulayanlar da vardı uygulamayanlar da. Şimdi her yerde bu uygulamayı başlatıyoruz” dedi ve yeni yılda yeni bir tarife oluşturacaklarını söyledi

Kahveciler yeni yılda ZAM talep edecek mask

Covid’e yakalanan ve bir süredir evinde istirahat eden Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer; tüpe, doğalgaza, şekere ve çaya gelen zamların ardından maliyetlerin arttığını söyleyerek yeni yılda yeni bir tarifeyle fiyat güncellemesi yapacaklarını belirtti. Kahvehanelerde bir bardak çayın 2 TL olduğunu belirten Göçer, yeni güncellemenin ardından fiyatlara bir miktar zam yapılacağını söyledi.

“ŞEKER TÜKETİMİ DÜŞTÜ”

“Pandemi dönemi en çok kahveci esnafını etkiledi, o dönemin bize getirdiği zararı gidermek çok vakit alacak” diyen Erdoğan Göçer, “Eskiden bir kilo çayın yanına 2 kutu şeker alırdık ve yetmezdi, şimdi ise bir paket şeker alıyoruz yarısı kalıyor. Müşteri şekerden uzaklaştı. Şekerli çay içenlerin sayısı azaldı. Ancak yine de maliyetlerin yüksekliği bizi yeni bir zam yapmaya yöneltti” dedi.

18 Kas 2021 - 21:00 - Gündem

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