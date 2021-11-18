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18 Kas 2021 - 17:09- Gündem G: 18 Kas 2021 - 17:11

Fethiye Caddesi altyapı çalışmaları 200 metreye ulaştı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle 20 yılı aşkın bir süre sonra ilk kepçenin vurulduğu Fethiye Caddesi’ndeki çalışmalarda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 200 metre ilerledi
Fethiye Caddesi altyapı çalışmaları 200 metreye ulaştı mask

İzmit Belediyesinin yaklaşık 2 hafta önce ilk kepçeyi vurarak çalışmalara başladığı ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenmesi’ projesinde altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.   Güvenlik önlemlerinin de en üst düzeyde tutulduğu çalışmalar kademeli olarak ilerlerken esnaf çalışmaların hızla ilerlemesinden memnuniyet duyuyor. 

200 METRE İLERLENDİ

İzmit Belediyesinin Fethiye esnafının mağdur olmaması adına çalışmalarını kısım kısım ilerlettiği Fethiye Caddesi’nde, şimdiye kadar 200 metre içme suyu ve 200 metre kanalizasyon hattı yenilendi. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca elektrik, doğalgaz ve Telekom hatlarını koruma altına alarak hatların üstünü hızlıca kapatıyorlar. 
# İzmit belediyesi

18 Kas 2021 - 17:09 - Gündem

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