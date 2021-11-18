Yeniköy Merkez Mahallesi’nde Çalışmalar Hızla Sürüyor                   

Kentte vatandaşların talepleri ve programlar çerçevesinde yürütülen yol yapım çalışmaları yoğun tempoda sürüyor. Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Merkez Mahallesi’nde İSU ve SEDAŞ tarafından alt yapısı tamamen yenilenen yolların üst yapısı da yenileniyor. Başiskele Belediyesi ekiplerince şantiye alanı haline gelen mahallede parke yol yapım çalışmaları başladı. Hummalı bir şekilde çalışan ekipler, kaldırım bordür taşlarını döşedikten sonra yolları kilitli parke taşlarıyla kaplıyorlar.
CEVİZLİK CADDESİ ASFALTLANDI
Başiskele’nin birçok noktasında önemli üst yapı çalışmalarına imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Cevizlik Caddesi’ni asfaltla kapladı.
1200 TON ASFALT SERİLDİ
450 metre uzunluktaki Cevizlik Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından 1200 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan caddede yapılan üst yapı çalışması ile ulaşım konforu sağlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.