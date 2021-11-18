Uyuşturucu yetiştirmek için evine özel düzenek kurmuş

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gebze ilçesinde bir şüphelinin evine kurduğu özel sistemle marihuana bitkisi yetiştirerek, uyuşturucu madde elde ettiği ve piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından şüpheli E.Y.’nin evine operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyon neticesinde 1 kilo 100 gram esrar, 1 hassas terazi ve ev içerisinde uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla kullandığı özel sisteme ait 1 iklimlendirme çadırı, 18 kumaş saksı, 4 buçuk litre sıvı bitki gübresi ve bitkilerin hava, nem, ışık ve besin dengelerinin ayarlanmasında kullanılan 43 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.