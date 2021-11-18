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18 Kas 2021 - 19:58- Asayiş G: 18 Kas 2021 - 23:26

Uyuşturucu yetiştirmek için evine özel düzenek kurmuş

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde yetiştirmek için evine düzenek kuran şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Uyuşturucu yetiştirmek için evine özel düzenek kurmuş mask

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gebze ilçesinde bir şüphelinin evine kurduğu özel sistemle marihuana bitkisi yetiştirerek, uyuşturucu madde elde ettiği ve piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından şüpheli E.Y.’nin evine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon neticesinde 1 kilo 100 gram esrar, 1 hassas terazi ve ev içerisinde uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla kullandığı özel sisteme ait 1 iklimlendirme çadırı, 18 kumaş saksı, 4 buçuk litre sıvı bitki gübresi ve bitkilerin hava, nem, ışık ve besin dengelerinin ayarlanmasında kullanılan 43 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18 Kas 2021 - 19:58 İHA Kocaeli- Asayiş

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