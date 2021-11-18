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18 Kas 2021 - 23:29- Asayiş G: 18 Kas 2021 - 23:30

Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hastanelik oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hastanelik oldu mask
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Kaza, İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 41 NB 441 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan N.S.’ye çarptı. Panikle araçtan inen sürücü, yaralanan kadının yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı N.S., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. N.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık

18 Kas 2021 - 23:29 İHA Kocaeli- Asayiş

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