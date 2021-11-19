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19 Kas 2021 - 10:20- Asayiş G: 19 Kas 2021 - 10:22

Tır bariyerlere çarptı, dorsede yüklü variller yola saçıldı

Kocaeli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerlere çarparak durabildi. Dorsede bulunan variller yola saçıldı, tır ise kullanılamaz hale geldi.
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Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D-130 Karayolu İzmit istikameti Kullar Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu sürücü Yaghqub N. idaresindeki 11 AA 639 plakalı Renault marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın dorsesinde bulunan malzemeler yola saçıldı, araçta ise büyük hasar meydana geldi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle her iki şerit de trafiğe kapandı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak olası bir kazanın önüne geçti. Trafik, tırın ve yola saçılan malzemelerin kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

# sağlık, Başiskele

19 Kas 2021 - 10:20 İHA Kocaeli- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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balıkçı - ölüm viraji o alanda kaza 2 günde bir olur. devletin vatandaşa gücü yetiyorda bir köşedeki araç bayisini istimlak etmeye gücü yetmedi yazıklar olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Kasım 10:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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