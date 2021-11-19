19 Kas 2021 - 10:27- Ekonomi

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında indirime gitti

Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirim kararının ardından kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.