Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında indirime gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün 100 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürdü. Bu gelişme sonrası gözler bankalara çevrildi. Kredi faizlerinin düşürülmesi beklenirken ilk hamle kamu bankalarından geldi.
KAMU BANKALARI FAİZİ İNDİRDİ
Merkez'in kararının ardından kamu bankaları kredi faizlerinde indirime gitti. Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.
KONUT KREDİLERİ YÜZDE 1,20'YE KADAR DÜŞTÜ
Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.