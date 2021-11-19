İzmit Belediyesi Ayazma Kapalı Pazar Alanının çatısını yeniliyor

İzmit Belediyesi kentin her noktasında dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi yoğun kar yağışından dolayı çatısı çöken Ayazma Kapalı Pazar Alanının çatısını yeniliyor. Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’nda bulunan Ayazma Kapalı Pazar Alanı Çatı Revizyonu İnşaatı Yapım İşi ihalesi ve yer teslimi yapıldı.
HALKIN HİZMETİNE SUNULACAK
1520 metrekare tadilat çelik inşaat alanı bulunan Ayazma Kapalı Pazar Alanının çatı revizyon çalışmasının en kısa sürede tamamlanması ve ardından halkın hizmetine sunulması planlanıyor. Bölge sakinleri ve pazarcılar gerçekleştirilecek çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.