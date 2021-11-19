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19 Kas 2021 - 10:33- Gündem G: 19 Kas 2021 - 10:34

İzmit Belediyesi Ayazma Kapalı Pazar Alanının çatısını yeniliyor

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz günlerde ihalesi ve yer teslimi yapılan Ayazma Kapalı Pazar Alanı’nın çatısını yeniliyor 

İzmit Belediyesi Ayazma Kapalı Pazar Alanının çatısını yeniliyor mask

İzmit Belediyesi kentin her noktasında dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi yoğun kar yağışından dolayı çatısı çöken Ayazma Kapalı Pazar Alanının çatısını yeniliyor. Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’nda bulunan Ayazma Kapalı Pazar Alanı Çatı Revizyonu İnşaatı Yapım İşi ihalesi ve yer teslimi yapıldı. 


HALKIN HİZMETİNE SUNULACAK

1520 metrekare tadilat çelik inşaat alanı bulunan Ayazma Kapalı Pazar Alanının çatı revizyon çalışmasının en kısa sürede tamamlanması ve ardından halkın hizmetine sunulması planlanıyor. Bölge sakinleri ve pazarcılar gerçekleştirilecek çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler. 
# İzmit belediyesi
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19 Kas 2021 - 10:33 - Gündem

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