Olay, İzmit ilçesine bağlı Akmeşe Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan su kanalında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Hayvan, kurtarılmasının ardından sahibine teslim edildi.
19 Kas 2021 - 10:59- Asayiş Güncelleme: 19 Kas 2021 - 11:02
Su kanalında mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı
Kocaeli’de su kanalında mahsur kalan büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sahibine teslim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.