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19 Kas 2021 - 11:05- Asayiş G: 19 Kas 2021 - 11:07

Geri dönüşüm fabrikasında 1 ayda 3'üncü yangın

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın başladı. İtfaiye ekipleri, alevleri 30 dakikada söndürdü. Son 1 ayda aynı fabrikada 3'üncü kez yangın çıktı. 

Geri dönüşüm fabrikasında 1 ayda 3'üncü yangın mask

Kartepe'nin Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının atık çamur depolarının bulunduğu bölümde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar, fabrikayı boşaltarak, itfaiyeyi haber verdi. İhbarla kısa sürede bölgeye gelen ekipler, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndürdü. Son 1 ayda aynı fabrikada 3'üncü kez yangın çıkarken, soruşturma başlatıldı.
# Kartepe, Sanayi

19 Kas 2021 - 11:05 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Köylü - kapatılmalı.bölgeye çok zarar veriyor.özellikle sabahları yerleşim yerlerine inanılmaz koku saçıyor.Tam bir mikrop yuvası...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Kasım 13:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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