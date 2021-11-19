SEDAŞ’tan 98 Çalışanına Kıdem Ödülü

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (SEDAŞ) 10, 15 ve 20’nci yıllarını dolduran çalışanlar için “Power On Day” isimli etkinlik düzenlenerek kıdem ödülleri dağıtıldı. Sakarya’dan 39, Kocaeli’den 24, Bolu’dan 10, Düzce’den 10 ve Gebze’den 15 olmak üzere toplamda 98 SEDAŞ’lıya ödülleri verilerek emekleri dolayısıyla teşekkür edildi.

Dijital platform Zoom üzerinden yapılan etkinliğe SEDAŞ Üst Yönetiminden; Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, Başkan Yardımcısı Jiri Holub, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz, Regülasyon ve Uyum Direktörü Mustafa Yılmaz, Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak ve CFO vekili Özcan Yüksel katıldı. Etkinlik öncesi ödül alacak olan çalışanların masalarına plaketlerinin ve hediyelerinin yer aldığı çantalar bırakıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz; “Şirketimize emek veren 98 ekip arkadaşımızı tebrik ediyorum. “Power On Day” kıdem ödülleri törenimizin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirerek, geleneksel hale getirdik. Uzun yıllar şirketimize hizmet vererek değer katan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nice başarılar dileyerek, ekip arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz ödül alan çalışanları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı; “Şirketimizde yıllarca emek vermiş, gönül vermiş 98 ekip arkadaşımız, SEDAŞ aidiyet duygusunun ne kadar yüksek olduğunun göstergesidir. “Power On Day” etkinliği ile yılların ne denli hızla aktığını, acısıyla tatlısıyla pek çok anı ve başarıyı paylaştığımızı hatırlıyoruz. Ödül alan arkadaşlarımı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.”