Derince, Başkent’te!

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, cumartesi mesaisinde Çankaya Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Sentetik saha ile kaplı Ankara Yeni Mahalle Hasan Doğan Sahası’ndaki maç saat 13.00’te başlayacak ve mücadeleyi Tekirdağ’dan Levent Buğra Vartemel yönetecek.

BERKAY VE SEFA YOK

Son maçında Karaköprü Belediyespor ile 0-0 berabere kalan ve rakibini elinden kaçıran Belediye Derincespor bugün Çankaya Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Son 7 maçında 5 galibiyet ve 2 de beraberliği bulunan sarı lacivertli ekibimizde stoper Berkay ve kanat forvet Sefa sakatlıkları nedeni ile Ankara’ya götürülmedi. Hafif sakatlığı bulunan Efe, Mert ve Kadir’de ise önemli bir sorun olmadığı belirtildi.

6 FUTBOLCU SINIRDA

Derince temsilcisinde kaleci Taha, stoper Efe, orta saha oyuncuları Mehmet Tosun ve Bertuğ Başdemir, kanat forvet Sefa Durmuş ve santrfor Muhammed Enes sarı kart sınırında bulunuyor. Başkent temsilcisi Çankaya Futbol Kulübü ise 4 maçtır kazanamıyor. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Çankaya 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 de yenilgi sonrası 15 puanla 11. sırada yer alıyor. İzmitli futbolcu Volkan Kesim’in formasını giydiği Çankaya ekibinde ise Salih ve Berkay Anıl kart sınırında bulunuyor.