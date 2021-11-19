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19 Kas 2021 - 11:11- Gündem G: 19 Kas 2021 - 11:14

Kartepe'de 4+1 155 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Kartepe'de 4+1 155 m² dubleks daire icradan satılıktır

Kartepe'de 4+1 155 m² dubleks daire icradan satılık mask

Taşınmaz tapu kayıtlarında Kocaeli ili Kartepe ilçesi Balaban Mah. 110 ada 5 parsel Zemin ve 1. Kat 6 nolu bağımsız bölümde kain 1/26 arsa paylı Dubleks Mesken nitelikli 13.900,74 M2 yüzölçümlü taşınmazdır. Mahalle sınırları içinde, etrafında seyrek olarak inşa edilmiş site tarzı evler, bahçe nizam evler, tarım arazisi, boş arazi, orman arazisi, semt marketleri, cami, ilköğretim okulu bulunmaktadır.

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# Kartepe

19 Kas 2021 - 11:11 - Gündem

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