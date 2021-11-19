Kartepe'de 4+1 155 m² dubleks daire icradan satılık

Taşınmaz tapu kayıtlarında Kocaeli ili Kartepe ilçesi Balaban Mah. 110 ada 5 parsel Zemin ve 1. Kat 6 nolu bağımsız bölümde kain 1/26 arsa paylı Dubleks Mesken nitelikli 13.900,74 M2 yüzölçümlü taşınmazdır. Mahalle sınırları içinde, etrafında seyrek olarak inşa edilmiş site tarzı evler, bahçe nizam evler, tarım arazisi, boş arazi, orman arazisi, semt marketleri, cami, ilköğretim okulu bulunmaktadır.
# Kartepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.