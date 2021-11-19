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19 Kas 2021 - 11:13- Gündem G: 19 Kas 2021 - 11:15

Körfez'de 3+1 123 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Körfez'de 3+1 123 m² dubleks daire icradan satılıktır(çoklu satış)

Körfez'de 3+1 123 m² dubleks daire icradan satılık mask

Kocaeli İl, Körfez İlçe, 315 Ada, 6 Parsel, YARIMCA(ŞUYULANDIRMA) Mahalle/Köy, SARMAŞIKDERE Mevkii, 5 Nolu Bağımsız Bölüm.Dubleks nitelikli taşınnmaz. Meskenin bulunduğu bina, zemin, 2 normal katlı ve çatı katlı ve betonarme olarak yapılmıştır. 

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19 Kas 2021 - 11:13 - Gündem

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