Körfez'de 3+1 123 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli İl, Körfez İlçe, 315 Ada, 6 Parsel, YARIMCA(ŞUYULANDIRMA) Mahalle/Köy, SARMAŞIKDERE Mevkii, 5 Nolu Bağımsız Bölüm.Dubleks nitelikli taşınnmaz. Meskenin bulunduğu bina, zemin, 2 normal katlı ve çatı katlı ve betonarme olarak yapılmıştır.

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