Reklamı Kapat
19 Kas 2021 - 11:14- Gündem G: 19 Kas 2021 - 11:16

Çayırova'da 3 katlı (1/4 hisseli) bina icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Çayırova'da 3 katlı (1/4 hisseli) bina icradan satılıktır

Çayırova'da 3 katlı (1/4 hisseli) bina icradan satılık mask

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, AKSE Mahallesi, 1410 Ada, 54 Parselde kayıtlı 187,00 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz, Kıymet takdiri yapılan Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, Akse(Ozgürlük) Mahallesi, 1410 ada, 54 nolu 187,00 m2 alanlı parsel üzerinde üç katlı olan 5 adet daire ile 2 adet işyeri, betonarme bina bulunmakta olup, Arsa payı: 1/4, brüt inşaat alanı:398.07 m2 (08.07.2021 tarihinde yerinde yapılan ölçümde) olduğu görülmüştür. Uydu fotoğraflarından söz konusu binanın tahmini 16-20 yıllık bina olduğuna kanaat edilmiştir. 

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...
# Çayırova

19 Kas 2021 - 11:14 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.227.549 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çayırova'da 3 katlı (1/4 hisseli) bina icradan satılık mask
Çayırova'da 3 katlı (1/4 hisseli) bina icradan satılık
Körfez'de 3+1 123 m² dubleks daire icradan satılık mask
Körfez'de 3+1 123 m² dubleks daire icradan satılık
SEDAŞ’tan 98 Çalışanına Kıdem Ödülü mask
SEDAŞ’tan 98 Çalışanına Kıdem Ödülü
İzmit Belediyesi Ayazma Kapalı Pazar Alanının çatısını yeniliyor mask
İzmit Belediyesi Ayazma Kapalı Pazar Alanının çatısını yeniliyor
Antrenman ve kamp bir arada mask
Antrenman ve kamp bir arada
Kocaman Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi’nde mask
Kocaman Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi’nde
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL