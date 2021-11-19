Çayırova'da 3 katlı (1/4 hisseli) bina icradan satılık

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, AKSE Mahallesi, 1410 Ada, 54 Parselde kayıtlı 187,00 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz, Kıymet takdiri yapılan Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, Akse(Ozgürlük) Mahallesi, 1410 ada, 54 nolu 187,00 m2 alanlı parsel üzerinde üç katlı olan 5 adet daire ile 2 adet işyeri, betonarme bina bulunmakta olup, Arsa payı: 1/4, brüt inşaat alanı:398.07 m2 (08.07.2021 tarihinde yerinde yapılan ölçümde) olduğu görülmüştür. Uydu fotoğraflarından söz konusu binanın tahmini 16-20 yıllık bina olduğuna kanaat edilmiştir.
# Çayırova
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.