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19 Kas 2021 - 11:16- Ekonomi G: 19 Kas 2021 - 11:20

Benzin ve motorine büyük zam

Dolardaki artış nedeniyle benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş zam kararı alındı. Zamlar bu gece pompaya yansıyacak.

Benzin ve motorine büyük zam mask

Merkez Bankası’nın yüksek enflasyona rağmen faiz indirmesiyle dolar 11 TL’yi aşarken, akaryakıtta zam yağmuru geliyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, litre fiyatı benzinde 52 kuruş, motorinde 50 kuruş zamlanıyor. Zamlar, bu geceden itibaren yürürlüğe girecek. LPG’de ise henüz zam kararı netleşmedi. Zammın ardından litre fiyatı benzinde İstanbul’da yaklaşık 8,17’den 8,69’a, Ankara ve İzmir’de 8,25’ten 8,77’ye yükselecek. Motorinde ise fiyat İstanbul’da 8,23’ten 8,73’e, Ankara ve İzmir’de 8,31’den 8,81’e yükselecek. (Sözcü)

19 Kas 2021 - 11:16 - Ekonomi

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