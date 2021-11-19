Merkez Bankası’nın yüksek enflasyona rağmen faiz indirmesiyle dolar 11 TL’yi aşarken, akaryakıtta zam yağmuru geliyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, litre fiyatı benzinde 52 kuruş, motorinde 50 kuruş zamlanıyor. Zamlar, bu geceden itibaren yürürlüğe girecek. LPG’de ise henüz zam kararı netleşmedi. Zammın ardından litre fiyatı benzinde İstanbul’da yaklaşık 8,17’den 8,69’a, Ankara ve İzmir’de 8,25’ten 8,77’ye yükselecek. Motorinde ise fiyat İstanbul’da 8,23’ten 8,73’e, Ankara ve İzmir’de 8,31’den 8,81’e yükselecek. (Sözcü)
19 Kas 2021 - 11:16- Ekonomi Güncelleme: 19 Kas 2021 - 11:20
Benzin ve motorine büyük zam
Dolardaki artış nedeniyle benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş zam kararı alındı. Zamlar bu gece pompaya yansıyacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.