Ayılar çitlere zarar verdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tarımsal sulama göletine giren ayılar, tel çitlere ve su tutma havzasındaki membrana zarar vererek, kullanılmaz hale getirdi. Kocaeli Büyükşehir’e bağlı A Takımı ekipleri zarar gören membranın tadilatını yaptı, çitleri yeniledi.
AYILAR ÇİTLERE ZARAR VERDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine gelen Kartepe ilçesi Pazarçayırı Mahallesi’nde dağın eteğinde yapılan tarımsal sulama göletini çevreleyen tel çitlerin ve su tutma havzasındaki membranın hasar gördüğü yönündeki ihbar üzerine, A Takımı ekipleri olay yerine gitti. Yapılan inceleme sonucunda, yerde ayıların ayak izlerine rastlandı. Göleti çevreleyen tel örgülerin ayıların pençe darbeleriyle zarar gördüğü, su tutma havzasındaki membranın da yırtıldığı tespit edildi.
A TAKIMI ÇİTLERİ YENİLEDİ
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki “A Takımı” ekipleri, zarar tespitinin ardından, göletin etrafındaki tel çitleri yeniledi, membranda oluşan hasarları onardı. Havaların soğumasıyla birlikte ayıların yiyecek bulmak için gölete girmeye çalıştığı sırada tel çitlere ve membrana zarar verdiği tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Izmitli - ayılarında su içmeye ve suya girmeye hakkı var, onların doğasını mahvedip onlara herşeyi yasaklıyoruz.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.