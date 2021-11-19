Kocaeli'de 8 ilçede elektrikler kesilecek

SEDAŞ bakım ve onarım çalışması yapacak. Bu sebepten dolayı Kandıra, Karamürsel, Kartepe, İzmit, Gebze, Gölcük, Çayırova, Başiskele, ilçeleri olmak üzere toplam 8 ilçede 19 Kasım 2021 tarihinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrikler kesilecek.

planli-kesintiler-donusturuldu.xlsx