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19 Kas 2021 - 12:02- Gündem G: 19 Kas 2021 - 12:07

Kocaeli'de 8 ilçede elektrikler kesilecek

SEDAŞ bakım ve onarım çalışması nedeniyle 8 ilçede elektrikler kesilecek

19 Kas 2021 - 12:02 - Gündem

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