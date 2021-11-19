SEDAŞ bakım ve onarım çalışması yapacak. Bu sebepten dolayı Kandıra, Karamürsel, Kartepe, İzmit, Gebze, Gölcük, Çayırova, Başiskele, ilçeleri olmak üzere toplam 8 ilçede 19 Kasım 2021 tarihinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrikler kesilecek.
19 Kas 2021 - 12:02- Gündem Güncelleme: 19 Kas 2021 - 12:07
Kocaeli'de 8 ilçede elektrikler kesilecek
SEDAŞ bakım ve onarım çalışması nedeniyle 8 ilçede elektrikler kesilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.