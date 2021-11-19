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19 Kas 2021 - 12:31- Siyaset G: 19 Kas 2021 - 12:34

Davutoğlu, AKP'li milletvekillerine seslendi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yayınladığı videoda AKP'li milletvekillerine seslenerek "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" dedi.

Davutoğlu, AKP'li milletvekillerine seslendi mask

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda ekonomik gidişatın kötü olduğunu söyleyerek AKP'li milletvekillere seslendi. Ülkenin kötü yönetildiğini ifade eden Davutoğlu, "Değerli Ak Partili Milletvekili kardeşlerim bu tablo karşısında daha ne kadar sessiz kalacaksınız?" dedi.

"İNANDIRICILIĞINI KAYBETMİŞTİR"

Davutoğlu yayınladığı video şu şekilde konuştu: "Bu iktidar açıkça bir beka sorunu hale gelmiştir. Ülke böylesine bir felakete sürüklenirken seslerini çıkarmayan milletvekilleri, siyasiler ve bürokratlar halk önünde, tarih önünde, Allah önünde sorumludurlar. Değerli AK Partili milletvekili kardeşlerim daha ne zamana kadar bu yanlışlara ses çıkarmayacaksınız? Haksız karşısında susan dilsiz şeytandır. Gereğini yapmak için ayağa kalkın. Bugün bu milleti bu yoksulluğa bu yolsuzluğa mahkum edenler karşısında dilsiz şeytan konumunda kalmayın. İktidarınız artık inandırıcılığını kaybetmiştir. Hemen bir erken seçime gitme dışında bir kurtuluş yolu yoktur."
# AKP
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19 Kas 2021 - 12:31 - Siyaset

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