KSO'dan ‘İşletmenizi ABD Pazarına Açın’ semineri

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), üyelerine yönelik seminerlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda üyelerinin yeni pazarlara açılmalarını kolaylaştırmak için ‘İşletmenizi ABD Pazarına Açın’ konulu seminer, KSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Chicago Türk Ticaret Merkezi Direktörü Eray Ütücü’nün sunumuyla yapılan seminere ABD pazarını tanımak ve bu pazara açılmak isteyen üye firmaların temsilcileri ilgi gösterdi. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ile Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka’nın da katılım sağladığı seminerde konuk konuşmacı Eray Ütücü; Türk şirketlerinin ABD pazarına girişi ve pazarda tutunabilmesi için Chicago Türk Ticaret Merkezi olarak sağladıkları; satış, pazarlama, dağıtım ve satış sonrası destekleri detaylı şekilde paylaştı.

KALİTELİ ÜRÜNLERİMİZ İLE ABD PAZARINA HAZIRIZ

Toplantı açılışında konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ülkemiz ile ABD arasındaki ticari ilişkilere değinerek, “2020’de pandemi koşullarına rağmen, Türkiye’nin, ABD’ye yüzde 13,5 artışla 10.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini görüyoruz. ABD aynı zamanda geçen yıl, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya ve İngiltere’den sonra İtalya ve Irak’ı da geride bırakarak 3’üncü sıraya yükseldi. Bundan sonra da ABD ile sağladığımız bu ivmenin sürekli ve sürdürülebilir olmasını diliyoruz” dedi. Türk üreticilerinin kaliteli ürünler ürettiğine vurgu yapan Zeytinoğlu, “Amerika çok büyük bir pazar ve Türk üreticiler için ciddi bir potansiyele sahip. Kaliteli ürünlerimiz ile ABD pazarına hazırız” dedi.

KOBİ’LER İÇİN ÖNEMLİ PAZAR

Chicago Türk Ticaret Merkezi’nin ABD’yi hedef bir pazar olarak gören üyeler için önemli bir destek merkezi durumunda faaliyet gösterdiğini söyleyen Zeytinoğlu, “ TOBB Türkiye Ticaret Merkezi Chicago ve Chicago Türk Ticaret Merkezi, üreticilere ABD pazarında önemli destekler sunuyor. Bizler KSO olarak özellikle KOBİ’lerimizin, ciddi potansiyel barındıran Amerika’ya açılmasına destek olmak istiyoruz. Bu seminerin, ABD pazarını tanımak isteyen üreticilerimiz için önemli olduğunu düşünüyor, katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ardından kürsüye çıkan Chicago Türk Ticaret Merkezi Direktörü Eray Ütücü, firmalara sundukları ticari çözümlerden bahsederek, katılımcıların sorularını yanıtladı.