Toyota Plaza Kocaeli Kaya, 30’uncu Yılını Kutluyor!

1991 yılında İzmit Alemdar caddesinde açılan ilk mağazası ile hizmet vermeye başlayan, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti ile şehirdeki en iyi bayi olmayı hedefleyen Toyota Plaza Kocaeli Kaya ilkelerinden ödün vermeden çalışmaya devam ediyor.

5 YILLIK BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

Toyota Plaza Kocaeli Kaya diğer taraftan bugün Toyota Türkiye ile olan bağlarını tekrar taçlandırdı ve 2026 yılına kadar sürecek olan 5 Yıllık bayilik sözleşmesi için imzalar atıldı.

İMZALAR ATILDI!

Kocaeli Kaya Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Kaya ve Atalay Kaya’nın katılımı ile bugün gerçekleştirilen törende imzalar atıldı. Yönetim kurulu üyesi Atalay Kaya bu yılın Kocaeli Kaya ailesi için çok anlamlı olduğunu belirtti.

OTOMOTİV’DE 30’UNCU YILINI KUTLUYOR

Kaya, “60 yıl önce İzmit üç yolda Kaya Elektrik mağazası ile çıktığımız bu yolda bugün yüzden fazla çalışan, yüzlerce iş ortağı ile değerli şehrimiz Kocaeli’ye hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Kaya Şirketler Grubu olarak yolumuzun kesiştiği her bireye değer katarak, attığımız her adımı dürüstlük ve güvene dayandırarak Kocaeli Kaya Şirketler topluluğunun 60’ıncı yılını otomotivde de 30’uncu Yılımızı kutluyoruz” şeklinde konuştu.

KOCAELİLİLERLE KAHVE İÇİLECEK

Kocaeli Kaya Şirketler Topluluğunun 60. Kocaeli Kaya Otomotivin 30. Yılını kutlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Kaya, “Bu mutluluğumuzu Kocaeli halkı ile de paylaşmak bizim için çok anlamlı bu nedenle önümüzdeki ay halkımız ile buluşacağımız çok güzel bir etkinlik planı içindeyiz. Bu etkinliğimiz ile onca senenin hatırına halkımızla bir araya gelerek kahve içelim dedik. Yaklaşık bir ay sürecek bu “Bİ Kahve” etkinliğimizde ilimizde birçok noktada stant kuracağız ve hep birlikte kahve içeceğiz. Bu etkinlik bizim için gerçekten heyecan verici ve halkımız ile bir arada olacak olmaktan dolayı da çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ VE KOCAELİLERE TEŞEKKÜRLER

Kaya; “Şehrimizi ve ülkemizi temsil ettiğimiz ulusal ve uluslararası tüm alanlarda hedefimiz hep zirveye yürümek oldu. Bu yolda başta kurucularımız Hamdi Kaya ve İsmet Kaya’yı destekleyen, yanımızda olan tüm paydaşlarımıza, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve halkımıza teşekkür ederiz. Güvenle, huzurla ve daima ileriye gideceğimiz, başarıya odaklı nice yıllarımızı birlikte kutlamak dileğiyle”