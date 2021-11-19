Ayakta kalan kazanır!

Kocaelispor’un yarın Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacağı maç sezonun karakter maçlarından birisi olacak. Yeşil siyahlılar özellikle orta sahadaki direnci ile rakibinden puan ya da puanlar almak için mücadele edecek.

KADRO ŞEKİLLENDİ

Kocaelispor’un eski kaptanlarından Burak Süleyman’ın formasını giydiği Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor bugün yola çıkıyor. Yeşil siyahlılarda maçın kadrosu da şekillendi. Bandırma 17 Eylül Stadı’ndaki maça Korcan, Semih, Atila, Diogo, Musa Nizam, Mehmet Taş, Omolo, Diop, Benhur, Tisdell ve Dino 11’i ile başlanacağına kesin gözü ile bakılıyor.

MERKEZDEN HIZLI GELİYORLAR

Bandırma ekibi özellikle merkezden dikine ataklarla sonuca ulaşan bir takım. Bu nedenle Kocaelispor ikinci bölgede rakibine alan bırakmamaya gayret edecek. Kocaelispor adına Bursa maçının iyilerinden Tisdell, 3 gollü Benhur ve 9 gollü Dino da ofans hattında çabuk ataklar sonucu skor üretmeye gayret edecek.

RAKİPTE SADECE MULUMBA YOK

Disiplinli ve sabırlı olmak maçın anahtarları arasında yer alıyor. Orta sahanın direnci ise sonucu belirleyecek hususlar arasında başı çekiyor. Son 3 maçta kalesini gole kapatan Mustafa Gürsel’in çalıştırdığı Bandırma ekibinde sarı kart cezalısı Kongolu Remi Mulumba dışında eksik bulunmuyor. Kocaelispor’da ise Cisse ve Mandjeck cezalı, Yılmaz da risk edilmeyecek.

BANDIRMA SAHASINDAKİ 5 MAÇIN 3’ÜNÜ KAZANDI

Bandırma’nın Kocaelispor karşısında Gökhan, Okan, Dos Santos, Lokman, Caner, Landel, Akabueze, Doğan Can, Kerim Guido Koçer ve Keny 11’i ile sahaya çıkması bekleniyor. 12 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 de yenilgi alan Bandırmaspor 22 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Kocaelispor ise 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi sonrası topladığı 20 puanla altıncı sırada bulunuyor. Bandırma ekibi sahasındaki 5 maçın üçüncü kazandı, 2’sinde ise mağlup oldu. İç sahada 7 gol atan Balıkesir temsilcisi filelerinden 5 gol çıkardı.

KENY VE DOĞAN CAN 4’ER GOL ATTI

Kocaelispor ise deplasmanda 4 maç yaptı. Bu maçlardan 1 galibiyet ve 2 beraberlik çıkaran yeşil siyahlılar, 1 kez de evine üzgün döndü. Kocaelispor dış sahada 2 gol atarken kalesinde 3 gole izin verdi. Kocaelispor’da toplam atılan 12 golün 9’unu Dino, 3’ünü ise Benhur kaydetti. Bandırma’da ise Keny ve Doğan Can’ın 4’er, Bentley ve Landel’in 3’er, Burak Süleyman, Manaj, Levent Ayçiçek, Mulumba, Kerim Avcı ve Lokman Gör de 1’er gole imza attı.

14. RANDEVU

İki takım daha önce 13 maç kez karşılaştı. Bu maçlarda yeşil siyahlıların kaybı hiç olmadı. 8 maçı Kocaelispor kazanırken 5 maç da berabere sona erdi. Kocaelispor’un 17, Bandırma’nın ise 5 golü bulunuyor. İki takım arasındaki son maç Türkiye Kupası maçıydı. 25 Eylül 1991’de Bandırma’da oynanan maçı Kocaelispor Ercan Gezgin ve İbrahim Kara’nın golleri ile 2-0 mağlup etmiş ve ikinci kademeye yükselmişti. Bandırma’daki toplam resmi maçlarda Kocaelispor’un 2 galibiyeti bulunurken, 4 maç da eşitlikle sonuçlandı.

7,5 LİRADAN İZLEYECEK

Kocaelispor’un Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 7,5 lira olarak belirlendi. Bandırma kulübünden yapılan açıklamada “Sen de vakit kaybetmeden biletini al, bu kritik maçta takımını yalnız bırakma” ifadelerine yer verildi.