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19 Kas 2021 - 12:48- Siyaset G: 19 Kas 2021 - 12:49

“Körfez’de yapılacak atık tesisinin çevreye zararı olacak mı?”

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Körfez Yukarı Hereke bölgesinde kurulmak istenen atık depolama ve bertaraf tesisini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

“Körfez’de yapılacak atık tesisinin çevreye zararı olacak mı?” mask

Yukarı Hereke’de kurulması planlanan atık tesisi hakkında meclis genel kurulunda söz alan Tarhan: “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Yukarı Hereke bölgesinde atık depolama ve bertaraf tesisi kurulmak isteniyor. Atıkların toplanması ve imha edilmesi adına benzer tesislerin kurulması önemlidir. Ancak bu tesislerin çevreye zararının olup olmadığı tespit edilmelidir. Bir tesis kurmadan önce çevre etki analizlerinin yapılması ve olası zararların önceden bilinmesi gerekmektedir. Türkiye’nin ve Kocaeli’nin bir doğa katliamına daha gücü kalmamıştır” dedi.

"ONU KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Tarhan atığın depolanması, bertaraf edilmesi gibi konularda yönelttiği sorularla konunun önemine vurgu yaptı: “Atıkların depolanması, geri kazanılması ve insana ve çevreye olan zararlarının bilinmesi önemli bir husustur. Körfez’de yapılacak söz konusu tesisin yapılmadan önce bu etkileri saptanmalıdır. Bu konuda ayrıntılı ve özenli bir biçimde çalışılması gerekiyor. Bu nedenle öncelikle bu sorularımızın cevaplanması önem arz etmektedir. Depolama yöntemi nasıl olacak? Tehlikeli atık var mıdır? Atık kodları nelerdir? Atık geri kazanılacaksa hangi yöntem kullanılacaktır? Bertaraf yöntemleri nelerdir? Son bertaraf işleminden sonra atık kalacak mı? Atığın yeraltı sularına katılma durumu nedir? Çevre etki analizleri yapılmış mıdır? Bu soruların cevaplanması gerekiyor. Çevre en önemli mirasımız. Onu korumak zorundayız. Bu nedenle yapılacak çalışmaların bu göz önünde bulundurularak yapılmalıdır”.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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19 Kas 2021 - 12:48 - Siyaset

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