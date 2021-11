Kocaeli Tabipler Odası: Şiddeti bitirmek için mücadele ediyoruz

2015 yılında Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bir hastanede Opr. Dr. Aynur Dağdemir (49), yanında sekreter olarak çalışan Şeyda A.'nın eski eşi Yusuf D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay günü eski eşini elindeki bıçakla gören Şeyda A., bağırarak, muayene odasına kaçtı ve kapıyı kilitledi. Bu sırada öfkeli adam, karşısına çıkan Opr. Dr. Aynur Dağdemir'i bıçakladı ve hastanenin 5. katına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Doktor Demirtaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beton zemine çakılan Yusuf D. ise kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yusuf D. de burada hayatını kaybetti. Özel Konak Hastanesi bahçesinde Kocaeli Tabipler Odası tarafından bugün Dr. Aynur Dağdemir ve “Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa, güvenli işyerleri istiyoruz” diyerek basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya Kocaeli Tabipler Odası Başkanı Ömer Ardaman, oda yönetim kurulu üyeleri, Özel Konak Hastanesi’nde çalışan doktorlar katılım sağladı.

“ŞİDDET SONRASI KAYBETTİK”

Ömer Ardaman tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Türk Tabipleri Birliği olarak başlattığımız mücadele programında her hafta ayrı bir talep ile sesimizi yükselttik ancak bu hafta bizler için ayrı bir öneme sahip. Samsun'da görev yaptığı esnada birlikte çalıştığı sağlık çalışanının eski eşi tarafından bıçaklanarak katledilen Dr. Aynur Dağdemir'in bugün aramızdan ayrılışının yıldönümü. Dağdemir, çalışma arkadaşını şiddetten korumak isterken öldürüldü. Bu olay, sağlıkta şiddetin ve kadına yönelik şiddetin en can yıkıcı noktasında duruyor sevgili Aynur. Doktor Aynur Dağdemir, çalıştığı özel hastaneye elinde ekmek bıçağı ile giren erkek tarafından altı yıl önce bugün öldürüldü. Dr. Edip Kürklü'yü, Dr. Göksel Kalaycıoğlu’nu, Dr. Ersin Arslan'ı, Dr. Kamil Furtun'u, Dr. Hüseyin Ağır'ı, Dr. Fikret Hacıosman'ı da işyerlerinde uğradıkları şiddet sonrası kaybettik.

“HER TÜRLÜ ZARAR VERİCİ ALET İLE HASTANEYE GİRİLİYOR”

Kayıplarımızın yanı sıra meslektaşlarımız işyerlerinde bıçaklı, silahlı, sopalı, oraklı, taşlı fiziksel saldırılara uğruyor, klinikler ateşe veriliyor, her birimiz her gün sözel şiddete maruz kalıyoruz. Yalnızca 2020 yılında, 12 bine yakın beyaz kod verilen sağlıkta şiddet olayı yaşanmıştır. Yaptığımız ankette hekimlerin yüzde 84'ü daha önce hasta veya yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğradığını belirtmiştir. Tüm bunlara rağmen hâlâ işyerlerimizde şiddetten koruyacak önlemler alınmazken çıkarılan sağlıkta şiddet yasası algıyı yönetmeye çalışmak dışında bir işe yaramamıştır. Hiçbir kamu kurumuna hatta alışveriş merkezlerine kontrolsüz girilemezken hastanelere akla gelebilecek her türlü zarar verici alet ile girilebilmesini kabul etmiyoruz.

“PSİKOLOJİK ŞİDDETE, AĞIR DUYGUSAL YÜKE MARUZ BIRAKILIYOR”

Klinikler, yoğun bakımlar, acil servisler, ambulanslar, polikliniklerdeki fiziksel şartlar şiddetin önünü açmaktadır. Bu nedenle güvenli çalışma alanları oluşturulmasının ivedi gereklilik olduğunu ve bütün yöneticilere sağlık çalışanları için güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması konusunda sorumlu olduklarını hatırlatıyoruz. Şiddete, yalnızca hastaneye başvuranlar tarafından değil ekranlardaki dizilerde, gazetelerdeki köşe yazılarında, politikacıların sözlerinde, idarecilerin baskılarında da tanıklık ediyoruz. Çıkarılan SABİM hattı ile de tüm hekimler Sağlık Bakanlığı tarafından psikolojik şiddete, ağır duygusal yüke maruz bırakılıyor. Acil asistanı olarak görev yaptığı sırada SABİM'e yapılan haksız başvurular gerekçe gösterilerek işyerinde sürekli mobbinge maruz kaldığı için canına kıyan Dr. Melike Erdem, ne yazık ki bu şiddetin en ağır göstergesi olmuştur.

“SİSTEMDEN NE HEKİM NE DE SAĞLIK PERSONELİ SORUMLU”

Görevini yaptığı sırada şiddete uğrayan hekimlerin şikâyetlerine yönelik hiçbir adım atmayan yönetenler, gereksiz başvurular ile hekimler üzerinde baskı yaratmakta, hekimlerin saatlerini en basit şikâyetlere cevap yazmakla harcatmaktadır. Üstelik şikâyetlere konu olan sorunların tamamına iflas etmiş sağlık sistemi neden olmaktadır. Randevu alamayan, 5 dakikada bir muayene olmaya zorlanan özel hastaneye başvurmak zorunda bırakılan, her sağlık başvurusunda cebinden parası alınan yurttaşlar sistemin tüm sorunlarını karşılaştığı sağlık personeline yansıtmaktadır. Hâlbuki sistemden ne hekim ne hemşire ne de sağlık personeli sorumludur. SABIM hatları ile sorumluluğu üzerinden alıp hekimlere atmak isteyenlere karşı hastalarımız da artık gerçekleri görmelidir. Sağlıkta şiddet, genel şiddet ikliminden, siyasetçilerin şiddet üreten politikalarından da ayrı düşünülemez.

“ŞİDDETİ BİTİRMEK İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ”

Özellikle son yaşanan olaylarda erkek hastalar tarafından kadın sağlık çalışanlarına yönelik art arda gelen saldırılara tanıklık ediyoruz, elbette bunların tesadüf olmadığını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bir yandan kadına yönelik şiddete dur demek için İstanbul Sözleşmesi'ni savunurken diğer yandan hekime, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sonlanması için etkili ve caydırıcı yasaların çıkması için mücadele veriyoruz. Birlikte çalıştığı sağlık personelinin eski eşi tarafından öldürülmesine engel olan, sevgili Aynur Dağdemir'in cesaretli dayanışmasını büyütmek ve şiddeti bitirmek için birlikte mücadele ediyoruz. Hekimlerin gördüğü her şiddette, yaşamdan hoyratça koparılan her kadında yüreğimiz ve aklımızla söz veriyoruz sana Aynur! Söz veriyoruz Melike'ye, Ersin'e, Kamil'e, Gülnur'a...

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Artık şiddet doğuran sağlık sisteminde, güvensiz işyerlerinde çalışmak istemiyoruz. Birimizin daha aramızdan alınmasına tahammülümüz yok. Sağlıkta şiddetin ana kaynağı olan neoliberal sağlık politikalarından derhal vazgeçilmesini, sağlıkta şiddet için Türk Tabipleri Birliği’nin önerileri çerçevesinde etkili yasa çıkarılmasını, sağlık kurumlarında şiddeti önleyen fiziksel değişiklikler yapılmasını, güvenli işyerleri oluşturulmasını, tüm işyerlerinde kadına karşı şiddeti önleme mekanizmaları için etkin politikalar uygulanmasını, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konup etkili bir şekilde uygulanmasını, iş yaşamında şiddet ve tacize karşı ILO 190 Sözleşmesi’nin imzalanmasını talep ediyoruz. Sağlıkta, sokakta, evde şiddetsiz sağlıklı bir dünya için mücadeleye devam edeceğiz.”