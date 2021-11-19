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19 Kas 2021 - 15:00- Eğitim G: 19 Kas 2021 - 15:01

Suadiye Ortaokulu misafirlerini ağırladı

Kartepe Suadiye Ortaokulu; Erasmus+KA2 projesi kapsamında 8-12 Aralık tarihleri arasında okulda yapılan toplantı için İspanya, İtalya, Almanya, Portekiz ve Makedonya’dan gelen proje ortağı 15 öğretmeni ağırladı

Suadiye Ortaokulu misafirlerini ağırladı mask

Kartepe Suadiye Ortaokulu; Türk Ulusal Ajansı’nın 2020 teklif çağrısı döneminde Erasmus+ KA2 projeleri kapsamında Ulusal Ajans’a başvurusunu yaptıkları "Why not learning from others? Yeah! Why not?" projesi kapsamında İspanya, İtalya, Almanya, Portekiz ve Makedonya’dan proje ortağı olan toplam 15 öğretmeni okulda ağırladı. 15 öğretmenin katılımı ile 8-12 Aralık tarihleri arasında Suadiye Ortaokulu’nda proje toplantısını gerçekleştirdi. 

TARİHİ YERLERİ GEZDİRDİLER

Okul Müdürü Hakan Bozan, 36 ay sürecek olan proje kapsamında yapılacak olan tüm etkinlikleri, diğer proje ortağı olan ülkelerde düzenlenecek olan toplantı tarihlerinin proje kapsamında yapılacak olan etkinliklerin planlamasının yapıldığını belirtti. Öte yandan Bozan, proje toplantısına katılan 15 misafir ile proje çalışmaları dışında da kültürel alışverişin yapıldığını, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı makamlarında ziyaret ettiklerini ve misafirlere ülkemizin başta İstanbul Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Camii ve Bursa İznik ilçesi gibi tarihi yerlerin gezdirildiğini belirtti.
# Mustafa, Kartepe, proje

19 Kas 2021 - 15:00 - Eğitim

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