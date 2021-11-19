Reklamı Kapat
19 Kas 2021 - 15:00- Gündem G: 19 Kas 2021 - 15:02

Aygün’den DER-MEK’e Ziyaret  

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, DER-MEK bünyesinde çalışmalarını sürdüren usta öğreticiler ile kursiyerleri ziyaret ederek yapılan eserleri inceledi  

Aygün’den DER-MEK’e Ziyaret   mask

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) bünyesinde yer alan 5 ayrı kurs merkezinde eğitimler devam ediyor. 28 branşta 560 kursiyere hizmet verilen merkezleri ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya gelerek yapılan çalışmaları inceledi. Kadınların toplumsal yaşamda aktif bir şekilde rol almaları noktasında mesleki eğitim kurslarının önemine vurgu yapan Başkan Aygün, “DER-MEK çatısı altında çok güzel eserler oluşturuluyor. Bu çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Çok kıymetli eserlerin ortaya çıkarıldığı kurslarımızı önemsiyoruz. Kadınların toplumsal yaşamda aktif bir şekilde rol almaları için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.
# eğitim
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Aygün, başarıyı ödüllendirdi mask
Aygün, başarıyı ödüllendirdi
“İstikbal gençlerimizde”   mask
“İstikbal gençlerimizde”  
Aygün’den istişare vurgusu   mask
Aygün’den istişare vurgusu  
KİHMED’den Başkan Aygün’e kongre daveti mask
KİHMED’den Başkan Aygün’e kongre daveti
Aygün istişare ediyor mask
Aygün istişare ediyor
Derince’de Mevlid-i Nebi Haftası buluşması   mask
Derince’de Mevlid-i Nebi Haftası buluşması  
İlkent Sitesi, Aygün’ü ağırladı mask
İlkent Sitesi, Aygün’ü ağırladı
Aygün, müşahitlerle buluştu  mask
Aygün, müşahitlerle buluştu 
Aygün, öğrencilere tecrübeleri paylaştı mask
Aygün, öğrencilere tecrübeleri paylaştı
Komutan Koçaş’tan Başkan Aygün’e ziyaret mask
Komutan Koçaş’tan Başkan Aygün’e ziyaret

19 Kas 2021 - 15:00 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.227.549 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aygün’den DER-MEK’e Ziyaret   mask
Aygün’den DER-MEK’e Ziyaret  
Şayir, Zaralı mevkidaşı Çelik’i ağırladı mask
Şayir, Zaralı mevkidaşı Çelik’i ağırladı
“Üstgeçide ‘Kuva-yı Milliye Timi’ ismi verilsin” mask
“Üstgeçide ‘Kuva-yı Milliye Timi’ ismi verilsin”
Çeker’e kongre öncesi delege morali mask
Çeker’e kongre öncesi delege morali
Hürriyet, Avrupa Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı   mask
Hürriyet, Avrupa Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı  
Diyetisyenler mesleğin gelişimi için buluştu   mask
Diyetisyenler mesleğin gelişimi için buluştu  
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL