Aygün’den DER-MEK’e Ziyaret  

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) bünyesinde yer alan 5 ayrı kurs merkezinde eğitimler devam ediyor. 28 branşta 560 kursiyere hizmet verilen merkezleri ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya gelerek yapılan çalışmaları inceledi. Kadınların toplumsal yaşamda aktif bir şekilde rol almaları noktasında mesleki eğitim kurslarının önemine vurgu yapan Başkan Aygün, “DER-MEK çatısı altında çok güzel eserler oluşturuluyor. Bu çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Çok kıymetli eserlerin ortaya çıkarıldığı kurslarımızı önemsiyoruz. Kadınların toplumsal yaşamda aktif bir şekilde rol almaları için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.