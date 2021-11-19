Reklamı Kapat
19 Kas 2021 - 15:01- Spor G: 19 Kas 2021 - 15:03

SAL-A’da gözler bu maçta

Süper Amatör Lig (SAL) A Grubu’nda birbirinden zorlu maçlar oynanacak. 3 puanı isteyen Lider takipçilerinden Dilovası Belediyespor, hükmen yenilgi şo...
SAL-A’da gözler bu maçta mask

Süper Amatör Lig (SAL) A Grubu’nda birbirinden zorlu maçlar oynanacak. 3 puanı isteyen Lider takipçilerinden Dilovası Belediyespor, hükmen yenilgi şoku sonrasında bu maça çıkacak.  Lider Harbişspor ile Tavşancıl deplasmanında karşılaşacak. Müsabaka 15.00’te başlayacak. 3.sırada yer alman Kartepe Belediyespor ise 3 puanlı Darıca Kültür ve Martıspor ile kozlarını paylaşacak. Bu maçlar sonrasında zirve hayli şekillenecek
# Darıca, Dilovası, Kartepe

19 Kas 2021 - 15:01 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.227.549 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
1-A’da lider Beylik dinleniyor Başiskele-Bekirdere kapışıyor mask
1-A’da lider Beylik dinleniyor Başiskele-Bekirdere kapışıyor
SAL-A’da gözler bu maçta mask
SAL-A’da gözler bu maçta
Takma kafana Ali “Yiğit”im yarın bu bayrak yine senin ! mask
Takma kafana Ali “Yiğit”im yarın bu bayrak yine senin !
Kılıçlar şakırdamaya devam ediyor mask
Kılıçlar şakırdamaya devam ediyor
Defansta Omolo-Taş önlerinde genç Diop mask
Defansta Omolo-Taş önlerinde genç Diop
Yarın yeniden lige dönüyoruz mask
Yarın yeniden lige dönüyoruz
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL