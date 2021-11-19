Süper Amatör Lig (SAL) A Grubu’nda birbirinden zorlu maçlar oynanacak. 3 puanı isteyen Lider takipçilerinden Dilovası Belediyespor, hükmen yenilgi şoku sonrasında bu maça çıkacak. Lider Harbişspor ile Tavşancıl deplasmanında karşılaşacak. Müsabaka 15.00’te başlayacak. 3.sırada yer alman Kartepe Belediyespor ise 3 puanlı Darıca Kültür ve Martıspor ile kozlarını paylaşacak. Bu maçlar sonrasında zirve hayli şekillenecek
19 Kas 2021 - 15:01- Spor Güncelleme: 19 Kas 2021 - 15:03
SAL-A’da gözler bu maçta
Süper Amatör Lig (SAL) A Grubu’nda birbirinden zorlu maçlar oynanacak. 3 puanı isteyen Lider takipçilerinden Dilovası Belediyespor, hükmen yenilgi şo...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.