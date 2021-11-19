SAL-A’da gözler bu maçta

Süper Amatör Lig (SAL) A Grubu’nda birbirinden zorlu maçlar oynanacak. 3 puanı isteyen Lider takipçilerinden Dilovası Belediyespor, hükmen yenilgi şoku sonrasında bu maça çıkacak. Lider Harbişspor ile Tavşancıl deplasmanında karşılaşacak. Müsabaka 15.00’te başlayacak. 3.sırada yer alman Kartepe Belediyespor ise 3 puanlı Darıca Kültür ve Martıspor ile kozlarını paylaşacak. Bu maçlar sonrasında zirve hayli şekillenecek