1-A’da lider Beylik dinleniyor Başiskele-Bekirdere kapışıyor

1.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda 3.hafta heyecanı yaşanıyor. Lider Beylikbağıspor fikstür gereği dinleniyor, takipçileri Bekirdere ve Başiskele Belediye birbiriyle kapışıyor

KAYBEDEN YANACAK

Ligde ilk iki hafta sonunda 2 galibiyet ve 6 puanla, iki puan farkı da elde ederek zirveye çıkan Beylikbağıspor, bugün dinlenecek. Takipçilerinden 3 puanlı Bekirdere ile 4 puanlı Başiskele Belediyespor karşılaşacak. Bu müsabaka 19.00’da başlayacak ve Cephanelik Stadı’nda oynanacak. Bu maçın sonucu üst sıraları şekillendirebilecek. 4 puanla ikinci sırada bulunan Kavaklıspor, 3 puanlı Esenspor ile karşılaşacak. Bu maç 17.00’de başlayacak ve Esentepe Stadı’nda oynanacak.