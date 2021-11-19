1-A’da lider Beylik dinleniyor Başiskele-Bekirdere kapışıyor

1.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda 3.hafta heyecanı yaşanıyor. Lider Beylikbağıspor fikstür gereği dinleniyor, takipçileri Bekirdere ve Başiskele Belediye birbiriyle kapışıyor
KAYBEDEN YANACAK
Ligde ilk iki hafta sonunda 2 galibiyet ve 6 puanla, iki puan farkı da elde ederek zirveye çıkan Beylikbağıspor, bugün dinlenecek. Takipçilerinden 3 puanlı Bekirdere ile 4 puanlı Başiskele Belediyespor karşılaşacak. Bu müsabaka 19.00’da başlayacak ve Cephanelik Stadı’nda oynanacak. Bu maçın sonucu üst sıraları şekillendirebilecek. 4 puanla ikinci sırada bulunan Kavaklıspor, 3 puanlı Esenspor ile karşılaşacak. Bu maç 17.00’de başlayacak ve Esentepe Stadı’nda oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.