1-C’de Lider Darıca Gölcük’te zafer istiyor

1.Küme Futbol Ligi C Grubu’nda da 3.hafta heyecanı yaşanıyor. Lider Darıca, Gölcük Çiftlik deplasmanında terleyecek, takipçisi Tavşanlı ise 5.Gültepe’yi konuk edecek
DARICA EZİP GEÇİYOR
İlk iki maç sonunda 2 galibiyet alarak 6 puanla ve 2 puan farkla zirveye yapışan Darıcaspor, 2 maçta 1 beraberlik alabilen Gölcük Çiftlikspor ile karşılaşacak. Bu müsabaka Kavaklı Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak. 4 puanla lideri takip eden yenilgisiz Tavşanlıspor ise bugün Gültepe ekibini konuk edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.