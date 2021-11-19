1-C’de Lider Darıca Gölcük’te zafer istiyor

1.Küme Futbol Ligi C Grubu’nda da 3.hafta heyecanı yaşanıyor. Lider Darıca, Gölcük Çiftlik deplasmanında terleyecek, takipçisi Tavşanlı ise 5.Gültepe’yi konuk edecek

DARICA EZİP GEÇİYOR

İlk iki maç sonunda 2 galibiyet alarak 6 puanla ve 2 puan farkla zirveye yapışan Darıcaspor, 2 maçta 1 beraberlik alabilen Gölcük Çiftlikspor ile karşılaşacak. Bu müsabaka Kavaklı Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak. 4 puanla lideri takip eden yenilgisiz Tavşanlıspor ise bugün Gültepe ekibini konuk edecek.