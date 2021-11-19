U16 ve 17 takımlarımız dinleniyor rakiplerin sonucunu bekliyor

Kocaelispor’u Gelişim Liglerinde temsil eden Elit U17 ve U16 takımlarımız bu hafta bay geçiyor. U17 Ligi 2.Grup’ta yer alan Kocaelispor ekibimiz, 2’de 2 yaparak zirveye kuruldu. Beşiktaş ikinci sırada yer alıyor. U16 Ligi’nde yer alan takımımız ise 2 puanla üçüncü sırada yer alıyor.