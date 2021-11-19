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19 Kas 2021 - 15:03- Spor G: 19 Kas 2021 - 15:04

U16 ve 17 takımlarımız dinleniyor rakiplerin sonucunu bekliyor

Kocaelispor’u Gelişim Liglerinde temsil eden Elit U17 ve U16 takımlarımız bu hafta bay geçiyor. U17 Ligi 2.Grup’ta yer alan Kocaelispor ekibimiz, 2’d...
U16 ve 17 takımlarımız dinleniyor rakiplerin sonucunu bekliyor mask

Kocaelispor’u Gelişim Liglerinde temsil eden Elit U17 ve U16 takımlarımız bu hafta bay geçiyor. U17 Ligi 2.Grup’ta yer alan Kocaelispor ekibimiz, 2’de 2 yaparak zirveye kuruldu. Beşiktaş ikinci sırada yer alıyor. U16 Ligi’nde yer alan takımımız ise 2 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
# Kocaelispor

19 Kas 2021 - 15:03 - Spor

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