Kocaelispor’u Gelişim Liglerinde temsil eden Elit U17 ve U16 takımlarımız bu hafta bay geçiyor. U17 Ligi 2.Grup’ta yer alan Kocaelispor ekibimiz, 2’de 2 yaparak zirveye kuruldu. Beşiktaş ikinci sırada yer alıyor. U16 Ligi’nde yer alan takımımız ise 2 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
19 Kas 2021 - 15:03- Spor Güncelleme: 19 Kas 2021 - 15:04
U16 ve 17 takımlarımız dinleniyor rakiplerin sonucunu bekliyor
Kocaelispor’u Gelişim Liglerinde temsil eden Elit U17 ve U16 takımlarımız bu hafta bay geçiyor. U17 Ligi 2.Grup’ta yer alan Kocaelispor ekibimiz, 2’d...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.