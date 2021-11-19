Cenk Sevinç ameliyat oldu  

Süper Amatör Lig B Grubu’nun iddialı takımlarından Arslanbey Organize Sanayispor’da forma giyen başarılı sağ bek Cenk Sevinç sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağları kopmuştu. Son olarak Derince'nin güzide temsilcilerinden Sırrıpaşa Futbol Kulübü'nde oynayan başarılı bir ameliyat geçiren futbolcu ile ilgili olarak kulübü de açıklama yaptı ve açıklamada “Oyuncumuz Cenk Sevinç çapraz bağlarından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yolumuz uzun. Daha sağlıklı, daha güçlü bir şekilde aramıza döneceksin. Geçmiş olsun” ifadelerine yer verildi.