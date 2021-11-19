Süper Amatör Lig B Grubu’nun iddialı takımlarından Arslanbey Organize Sanayispor’da forma giyen başarılı sağ bek Cenk Sevinç sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağları kopmuştu. Son olarak Derince'nin güzide temsilcilerinden Sırrıpaşa Futbol Kulübü'nde oynayan başarılı bir ameliyat geçiren futbolcu ile ilgili olarak kulübü de açıklama yaptı ve açıklamada “Oyuncumuz Cenk Sevinç çapraz bağlarından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yolumuz uzun. Daha sağlıklı, daha güçlü bir şekilde aramıza döneceksin. Geçmiş olsun” ifadelerine yer verildi.
19 Kas 2021 - 15:04- Spor Güncelleme: 19 Kas 2021 - 15:05
Cenk Sevinç ameliyat oldu
Süper Amatör Lig B Grubu’nun iddialı takımlarından Arslanbey Organize Sanayispor’da forma giyen başarılı sağ bek Cenk Sevinç sakatlanmış ve sol diz ön...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.