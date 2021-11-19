Balabanspor’dan Berkay Yıldırım hamlesi  

2. Amatör Lig’de mücadele edecek olanBalabanspor son olarak Bandırmaspor’un akademi takımında forma giyen, Kastamonuspor ve Sultangazispor’da da ter döken, forvet ile forvet arkasında oynayan Berkay Yıldırım’ı renklerine bağladı. Kulübün Futbol Şube Sorumlusu Erbay Ertuğ 2003 doğumlu futbolcu ile ilgili olarak “Alamazsın dediler, getiremezsin dediler. Akademi liglerinde 34 maç ve 26 gol. O profesyonel futbolcu. Amatör için “Çok zor” dediler. Ama bakın elimde kimin bonservisi var? Berkay Yıldırım… Artık Balabanspor için ter dökecek. Hoş geldin güzel oğlum. Camiamıza hayırlı olsun, vurduğun gol olsun inşallah aslan parçası” ifadelerine yer verdi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.