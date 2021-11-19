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19 Kas 2021 - 15:04- Spor G: 19 Kas 2021 - 15:06

Balabanspor’dan Berkay Yıldırım hamlesi  

2. Amatör Lig’de mücadele edecek olanBalabanspor son olarak Bandırmaspor’un akademi takımında forma giyen, Kastamonuspor ve Sultangazispor’da da ter d...
Balabanspor’dan Berkay Yıldırım hamlesi   mask
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2. Amatör Lig’de mücadele edecek olanBalabanspor son olarak Bandırmaspor’un akademi takımında forma giyen, Kastamonuspor ve Sultangazispor’da da ter döken, forvet ile forvet arkasında oynayan Berkay Yıldırım’ı renklerine bağladı. Kulübün Futbol Şube Sorumlusu Erbay Ertuğ 2003 doğumlu futbolcu ile ilgili olarak “Alamazsın dediler, getiremezsin dediler. Akademi liglerinde 34 maç ve 26 gol. O profesyonel futbolcu. Amatör için “Çok zor” dediler. Ama bakın elimde kimin bonservisi var? Berkay Yıldırım… Artık Balabanspor için ter dökecek. Hoş geldin güzel oğlum. Camiamıza hayırlı olsun, vurduğun gol olsun inşallah aslan parçası” ifadelerine yer verdi.

19 Kas 2021 - 15:04 - Spor

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