Tamer Yalçın’dan geriş kongresi yorumu

Avukat Tamer Yalçın, kongreyle ilgi açıklamada bulunurken, gözlemlerini kaleme aldı… İşte Avukat Yalçın’ın güreş federasyonu seçimleriyle ilgili yorumu…

TAŞÇI YÖNETİME GİRDİ

İki altın kemerli efsane başpehlivanımız Ahmet Taşçı, Şeref Eroğlu Başkanlığı’ndaki Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi oldu. Öte yandan; antrenmanlarda sık sık beraber olduğumuz Dünya 3.sü güreşçimiz Ali Kayalı da Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Her iki güreşçimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz. Türk yağlı güreşinde Karamürsel’in özel bir önemi vardır. Aydın Demir abimiz altın kemerli ilk başpehlivanımızdır. Daha sonra Ahmet Taşçı, Tarihi Edirne Kırkpınar Güreşleri’nde 9 kez birinci olmuş, iki altın kemerin ilelebet sahibidir.

KEMERİ MERHUM DEMİREL’E HEDİYE ETTİ…

Kemerlerden bir tanesi kendisinde olup, diğer kemeri milletimize armağan olarak Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e hediye etmiştir. Demirel ise; Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrılırken Cumhurbaşkanlığı müzesine hediye etmiştir. Yani diğer kemer Cumhurbaşkanlığı müzesindedir. Elbette gurur ve onur vericidir. Eski Belediye Başkanlarımız, başta Sayın Özcan Özalgın olmak üzere yağlı güreşlerimize sahip çıkmışlar. Şimdi görevi Sayın Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım almıştır. Halkımızın güreş sevgisini anlatmaya gerek yok; bu malumun ilanı olur.

LEVENT ERDOĞAN UNUTULMAMALI

Bu arada Sayın Avukat Levent Erdoğan’ı da unutmamak gerekir. Son yıllarda önemli ölçüde yağlı güreşimize destek olmuşlardır. Bunları bir araya getirdiğimizde Ahmet Taşçı’nın yönetim kurulu üyesi olması -ki muhtemelen yağlı güreşten sorumlu asbaşkan olacaktır- Karamürsel için bir şanstır. Karamürselimizin Güreş Federasyonunun imkanlarından daha fazla istifade etmesi imkan ve ihtimali doğmuştur. İnanıyoruz ki Karamürsel, Türk yağlı güreşine efsane şampiyon Ahmet Taşçı gibi, Cino gibi, Ekrem gibi nice güreşçileri kazandıracaktır. Bu bakımdan Ahmet Taşçı’nın yükü ve görevi ağırdır. Elde etmiş olduğu başarılarla Karamürselimizin adını duyurduğu gibi, şimdi yeni göreviyle yeni başarılara önderlik etme zamanıdır. Tekrardan Karamürselimize ve Türk yağlı güreşine hayırlı olmasını diler, başarılarının devamını temenni ederiz.